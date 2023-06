Kiko Nalli è l’ex marito di Tina Cipollari ma anche l’ex fidanzato di Ambra Lombardo, conosciuta nella Casa del GF 16. Dal matrimonio con l’opinionista di UeD, dove tra l’altro si sono incontrati e innamorati, l’hairstylist ha avuto tre figli, Mattias, Francesco e Gianluca. La storia d’amore, iniziata nel lontano 2003 e culminata con le nozze celebrate nel 2005, è finita diverso tempo fa. Hanno entrambi voltato pagina ma per il bene dei figli hanno sempre mantenuto un buon rapporto e infatti non è raro che parlino l’uno dell’altra nelle interviste.

Anche la relazione con la prof e poi gieffina Ambra Lombardo ha fatto molto parlare di Kikò Nalli. L’amore è sbocciato nella Casa più spiata d’Italia ma non è finito nel migliore dei modi. Sono stati legati per circa un anno e nel 2022 la bella siciliana ha sposato il nuovo compagno. Ma in un’intervista al settimanale DiPiù Tv ha svelato che col parrucchiere è stato “un amore nato e morto perché amore, da parte di Kikò, non c’è mai stato”.

Kikò Nalli, chi è la nuova fidanzata

Kikò Nalli, inoltre, l’avrebbe contattata anche prima delle nozze con l’attuale marito: “Non ha mai smesso di cercarmi. Mi ha scritto anche prima delle mie nozze”, ha svelato Ambra Lombardo prima delle nozze con il manager siciliano Lorenzo Cascino, conosciuto durante una cena organizzata da un dirigente Mediaset.

Ha poi bollato la faccenda come “acqua passata”. E lo stesso, a quanto pare, vale per il parrucchiere ed ex volto di Detto Fatto con Caterina Balivo: anche lui ha ritrovato l’amore. La nuova compagna si chiama Vanessa Pontarollo e, stando al suo profilo Instagram, condividono anche il lavoro oltre che una relazione.

La nuova fidanzata di Kikò Nalli è infatti una hair dresser di successo. Sempre sul suo profilo, oltre a foto e clip che riguardano la sua attività, sono diverse le immagini che la ritraggono insieme all’ex marito di Tina Cipollari. Anche un breve video in cui i due si baciano. Non si sa altro di Vanessa, che è una bellissima donna. Insomma, sembra ufficiale e che vada a gonfie vele questa storia.