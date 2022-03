Sul GF Vip 6 è calato il sipario già da diversi giorni ma i suoi protagonisti continuano a far parlare di loro. Come Jessica Selassié, che si sta godendo il successo e l’affetto dei fan dopo la vittoria. Ospite di Silvia Toffanin nell’ultima puntata di Verissimo, la princess ha ovviamente parlato di Barù. Che sempre in quello studio aveva etichettato la ex coinquilina come un’amica e nulla di più.

Jessica Selassié al contrario ha confessato di avere una cotta per lui e di essere sicura che lui ricambi questi sentimenti, anche se non lo dice. Da quando è finito il reality non hanno ancora avuto modo di incontrarsi. “Se mi aspettavo queste sue parole? Da lui sì, è sempre schivo e non rivela mai niente. Figuriamoci qua, è pur sempre sotto le telecamere. Lui ci tiene molto al suo privato, me lo ha sempre detto anche dentro la Casa”, le parole di lei.





Jessica Selassié, “Barù ha rifiutato l’invito a cena”

“Abbiamo sempre detto che eravamo solo amici, sminuendo il nostro rapporto. Ma il nostro non è un vero rapporto di amicizia perché gli amici non si guardano con gli stessi occhi con cui ci guardavamo io e lui. […] E’ una bella cotta, sono più presa di lui. Ma al di là delle parole sono i suoi gesti ed i suoi occhi che mi parlavano. Sono certa che quello che provo lo prova anche lui, però non lo dice”, ha detto ancora Jessica Selassié.

Anche Silvia Toffanin l’ha rincuorata: “Speriamo Jessica, però sei talmente giovane e profonda che se non sarà lui sarà un altro che ti farà innamorare ancora di più. E non ci stare male se non lo sarà. Da donna ti capisco, hai perso la testa per lui, è innegabile”. Ora un retroscena servito dalle Chicche di Gossip del settimanale Chi che riguarda proprio Barù e Jessica Selassié.

“Weekend milanese per Barù Gaetani, concorrente del GF Vip – si legge sull’ultimo numero di Chi – Che all’invito a cena della vincitrice Jessica Selassié, suo flirt nella Casa, ha preferito uscire con il suo amico Davide Silvestri, con il quale ha legato durante il reality. I due sono inseparabili e a Jessica non resta che guardare il suo nobiluomo sui social”.

