Alto quasi due metri, occhi verdi che più magnetici non si può e chioma di dreadlocks. Non è un caso che Roberto, figlio vip, sia un modello di professione, ma anche stilista e fotografo. Ha anche sfilato con tutta la famiglia al competo in una passerella iconica di Dolce & Gabbana. Era l’anno 2019 e accanto a lui c’erano mamma Isabella, la sorella Elettra, il nipote Ronin e il cognato Caleb Lane.

Roberto, 29 anni, è il figlio che Isabella Rossellini ha adottato nel 1993. La primogenita è Elettra, avuta nel 1983 con Jonathan Wiedemann, poi la decisione di avere un secondo figlio, come raccontato dalla stessa attrice e modella l’ha adottato nel 1993, come ha raccontato qualche tempo fa a Domenica In.

Chi è Roberto, il figlio di Isabella Rossellini

“Non avevo un compagno, ma volevo un secondo figlio. Avevo anche pensato di andare in America per la fecondazione, ma mi sembrava egoistico decidere per due. Così è nata la decisione ed è arrivato Roberto. Mi arrabbio oggi quando si aggiunge la parola ‘adottato’ al suo status di figlio. Negli Stati Uniti non è così, un figlio adottato è come un figlio naturale”, aveva spiegato Isabella Rossellini a Domenica In.





Roberto Rossellini è cresciuto negli Usa, dove ha studiato biologia, ma ha scelto tutt’altra strada perché affascinato dal mondo della fotografia. Ha deciso di iscriversi all’International Center of Photography di New York per dedicarsi al suo sogno, ma poi è passato da dietro a davanti l’obiettivo della macchina fotografica e intrapreso dunque la carriera di modello, poi quella di designer.

“Ho iniziato a fare il modello quando sono stato visto da un fotografo. Ero in giro con la mia ragazza”, ha raccontato il figlio di Isabella Rossellini, che si chiama come il nonno, ovvero il padre dell’attrice, in un’intervista per il sito di Michael Kors. Roberto Rossellini, che su Instagram è seguito da oltre 30mila follower, è fidanzatissimo. Da anni frequenta la regista Kai Marie, spesso immortalata nei suoi scatti social.