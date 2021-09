Isabella Ricci è entrata subito nelle grazie del pubblico di UeD durante la scorsa stagione. Non ha trovato l’amore, motivo per cui ha deciso di partecipare al dating show di Maria De Filippi, ma magari quest’anno avrà più fortuna. Anche Gemma Galgani è andata in vacanza da single ma entrambe le dame sono molto determinate a trovare un uomo con cui vivere una bella relazione.

I telespettatori di UeD, che sin da subito hanno visto in Isabella Ricci la rivale di Gemma Galgani, sono già sicuri che tra le due ci saranno tensioni. Vedremo. Nel frattempo, in attesa di vederla conoscere nuovi cavalieri, Isabella Ricci continua a condividere foto e pensieri sui social dopo il debutto su Instagram. Un modo per farsi conoscere meglio dal pubblico di UeD. Così ogni giorno pubblica foto dei look, con i suoi amici a quattro zampe o con cui mostra alcuni dei luoghi che visita.

Isabella Ricci di UeD senza trucco

E ha preoccupato tanti quando qualche giorno fa si è lasciata andare a una riflessione: “Vi capita mai di avere una giornata no, in cui vi sentite un po’ giù di morale, senza un motivo particolare? – ha scritto Isabella Ricci – Quello che vi suggerisco io è: fermatevi, uscite, fate una passeggiata e regalatevi qualcosa, anche un fermaglio per capelli. Perché alla fine voi siete la cosa più preziosa, voi siete il vostro regalo più grande”.





A fronte di questo sfogo, molti si sono subito convinti che Isabella Ricci stesse vivendo un momento particolare della sua vita, ma non ci sono conferme in merito. Fatto sta che nei giorni a seguire la dama ha continuato a condividere la sua vita, tra gite al mare con le amiche e cartoline da Roma. Tutti i suoi fan sanno che Isabella Ricci è sempre impeccabile, elegantissima e con trucco e parrucco curati.

Anche sui social gli utenti si sono ormai abituati a vederla preparata, truccata e con i capelli sempre in ordine ma poco fa è apparsa una foto in cui Isabella Ricci a colpo d’occhio è irriconoscibile. Nello scatto in questione, eccola al mare mentre si scatta un selfie: ha i capelli spettinati e gli occhiali da sole ma si capisce che è al naturale, senza make up. Ma ha diviso i fan: c’è chi sostiene che sia stupenda e chi invece che sia molto diversa dal solito.