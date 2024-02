Importante svolta per Manila Nazzaro, che ha mostrato qualcosa di molto interessante in vista dell’imminente matrimonio con Stefano Oradei. Tra pochi mesi convolerà a nozze e ha voluto farsi già vedere con l’abito da sposa. E ha rivelato dei dettagli molto interessanti su come si presenterà all’evento più atteso della sua vita. I fan sono già decisamente incantati dalla sua bellezza.

Manila Nazzaro è sempre più pronta per il suo matrimonio e l’abito da sposa è indubbiamente uno degli aspetti più rilevanti per una persona che si accinge a dire sì per sempre al partner. Lei e Stefano si sposeranno tra qualche mese e la conduttrice ha preso una decisione significativa per la scelta del vestito, come ha spiegato sul social network Instagram.

Manila Nazzaro e il matrimonio con Stefano Oradei: la scelta dell’abito da sposa

Manila Nazzaro si è soffermata sui primi dettagli relativi al suo matrimonio, infatti si è fatta vedere con l’abito da sposa e ha scritto sui social: “Sono volata in Puglia e ho trascorso 2 giorni nello show-room di Pietro Demita e Silvana Persano di Diamond Couture. Insieme abbiamo disegnato i bozzetti dei miei abiti e scelto i tessuti. Preziosi e candidi. Ragazza, già così è stato emozionante anche se non ho ancora indossato nulla di ciò che vedrete”.

Manila ha quindi confermato che questi abiti nuziali non sono quelli che si vedranno in primavera, quando dirà sì a Stefano Oradei, ma intanto i fan stanno già sognando grazie alle sue parole e alle sue foto: “Nulla di ciò che vedrete il 13 maggio, ma intanto mi sono divertita a indossare qualcosina assolutamente lontano da ciò che vedrete il 13 maggio. Mio papà mi diceva sempre ogni volta che desideravo qualcosa: ‘Nulla è impossibile, ricorda’”.

Poi ha concluso: “Allora io non ho mai smesso di sognare anche ciò che su carta era impossibile!”. Come ricordato dal sito Gossip.it, le nozze con rito civile si svolgeranno il prossimo 13 maggio a Villa Miani, Roma. Milena Miconi officerà il rito, mentre il testimone del ballerino sarà Raimondo Todaro.