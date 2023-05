Notizia bomba sulla coppia vip, infatti ben presto potrebbero diventare genitori. Questa almeno è l’indiscrezione che è uscita fuori in queste ore, dopo che un pancino sospetto è stato avvistato ad un evento molto atteso. Questa giovane, che dunque potrebbe essere incinta, si trovava nella città di Milano per prendere parte alla presentazione di The Ferragnez 2, la serie su Fedez e Chiara Ferragni tanto attesa da numerosi fan.

Proprio in una foto pubblicata dalla coppia vip c’è lei che sembrerebbe essere in dolce attesa. Potrebbero annunciare di essere genitori tra non molto, dato che le voci si stanno diffondendo in maniera vertiginosa. Ci sono state tante immagini di loro all’evento, ma in un video il pancino si nota eccome. Non sappiamo se ci sia un’altra verità, ma ora tutti vogliono saperne di più e si aspettano dichiarazioni ufficiali dei protagonisti.

Una coppia vip genitori a breve? C’è un pancino sospetto

Ebbene sì, secondo quanto è stato possibile vedere dal filmato in questione postato in rete, una coppia vip potrebbe accogliere in famiglia un bebè tra qualche mese. Sarebbero genitori per la prima volta e possiamo subito dirvi che lui è Andrea Damante, che potrebbe aver concepito il figlio o figlia insieme alla sua bellissima fidanzata. Si tratterebbe davvero di una notizia sensazionale per l’ex partner di Giulia De Lellis.

Novella 2000 ha confermato che effettivamente c’è una rotondità nella pancia di Elisa Visari, la fidanzata di Andrea Damante. Conferme da parte dei due partner non ce ne sono state, quindi resta il dubbio se sia vera o meno questa notizia. Tenuto conto del clamore mediatico, non è da escludere che nelle prossime ore almeno uno dei diretti interessati possa uscire allo scoperto per chiarire ogni aspetto di questa vicenda, ancora avvolta dal mistero.

Elisa Visari, 21 anni, è un’attrice e modella italiana che ha recitato in Don Matteo 11 e nel film cinematografico A casa tutti bene. Nel 2019 ha ottenuto un premio al Giffoni Film Festival con l’Explosive Talent Award.