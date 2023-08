Sono stati diversi i nomi di ragazze, usciti in questi mesi come papabile nuova fidanzata di Antonino Spinalbese. Dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez è finito più volte al centro del gossip. Nella casa si era parlato di un flirt con Ginevra Lamborghini ma fuori dalle mura di Cinecittà non si è mai concretizzato niente.

“Forse doveva andare così, non ci sentiamo più, io ho la mia vita e lui la sua”, le parole di Ginevra Lamborghini a Casa Chi a poco dalla conclusione del GF Vip 7. Ad aprile le foto insieme all’ex miss Italia Carolina Stramare. A paparazzarli era stato Whoopsee, che sull’account Instagram aveva mostrato le immagini in esclusiva.

Antonino Spinalbese, le foto insieme ad Anita Cerri

“La sua esperienza al Grande Fratello Vip è terminata ormai da alcune settimane e, dopo essere immediatamente tornato dalla sua piccola Luna Marì, ha ripreso anche la sua quotidianità e la vita mondana”, si leggeva sul sito. E ancora le foto dei due in auto, insieme e il racconto della loro giornata. L’ex di Belen Rodriguez aveva pubblicato anche una storia Instagram insieme a lei ma poco dopo l’aveva cancellata.

In questi mesi sono usciti fuori altri nomi. Giovani ragazze che secondo il gossip avrebbero avuto flirt con Antonino Spinalbese. L’ultimo nome era stato quello di Ludovica Saletta, 25 anni e originaria della città di Milano. Non è famosa e non ha nemmeno moltissimi seguaci online. Su TikTok ha 1.529 follower, mentre su Instagram 2.048. I due erano stati visti insieme in una discoteca della Costa Smeralda.

Ora spunta un altro nome. Antonino Spinalbese si trova in vacanza nelle 5 Terre e sulla barca è stato avvistato insieme a una ragazza. Fisico scolpito, mora, molto bella, di mestiere modella. Si chiama Anita Cerri e secondo quanto parla il gossip potrebbe essere molto vicina all’ex fidanzato di Belen Rodriguez.