Ilary Blasi in lacrime per Francesco Totti. Proprio così e non è una voce ma una testimonianza diretta della conduttrice, che non riesce a trattenere le lacrime parlando dell’ex marito e padre dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, da cui si è separata un anno fa circa. Prima le voci insistenti della crisi, poi dopo diverse smentite è arrivata l’annuncio ufficiale della rottura. Oggi hanno entrambi voltato pagina, anche se pure qui di rumor ne circolano una marea: l’ex calciatore è legato a Noemi Bocchi, la ex Letterina di Passaparola all’imprenditore tedesco Bastian Muller.

Un’unione durata 20 anni, quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, su cui ancora aleggiano tanti misteri. Che proverà a spiegare lei, almeno dando la sua versione dei fatti, nel docufilm di prossima uscita che la vede protagonista. La notizia dell’uscita di “Unica”, in arrivo venerdì 24 novembre infatti su Netflix, è freschissima. E infatti ha spiazzato tutto il pubblico e in molti si chiedono già cosa racconterà in questo lungometraggio.

Ora è uscito il trailer ma si poteva già immaginare che Ilary Blasi avrebbe parlato anche dell’ex marito. E, per la primissima volta dalla separazione: fuori tutta la (sua) verità. Già nel promo una piccola anticipazione. Si parta dal primo incontro poi il matrimonio: “Io ho sposato Francesco Totti per amore, non per soldi. E l’ho sempre dimostrato mettendoci la faccia”, sottolinea.

“Mia sorella mi chiama dicendo che aveva conosciuto Francesco e mi racconta che voleva conoscermi. Avevo 19 anni e lui era già Francesco Totti”, continua Ilary Blasi che sempre su Unica, scritto da Peppi Nocera e Romina Ronchi e diretto da Tommaso Deboni, racconta anche del momento in cui ha iniziato a notare un cambiamento in Totti.

E mentre ripercorre quel momento scoppia in lacrime: “A fine gennaio andiamo a cena. A un certo punto comincio a notare un marito diverso. E da lì…un disastro. A chi credo? Ai giornalisti o a mio marito? 20 anni che frequenti una persona, ti fidi di quello che ti dice. Io non potevo credere che l’uomo che è stato accanto a me per 20 anni, metà della mia vita, avesse fatto una cosa del genere”.