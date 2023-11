Un maschietto in arrivo: la coppia vip appenderà alla porta un fiocco celeste fra qualche mese. A poco dall’annuncio della gravidanza, la prima per entrambi, arriva quello del sesso. Sempre su Instagram, proprio come la bella notizia arrivata pochi mesi dopo il matrimonio: “Quest’anno è stato un anno pieno di emozioni. Nei primi giorni di settembre abbiamo ricevuto la notizia più bella della nostra vita. È stata un’esplosione di gioia. Presto saremo in TRE e non vediamo l’ora”, il post con l’ecografia.

Dopo aver condiviso questa enorme gioia con i fan, la futura mamma ha risposto ad alcune domande su Instagram svelando dettagli sul parto e fatto sapere di essere al quarto mese di gravidanza: “Precisamente alla metà della 14esima settimana e adesso sto bene”. I primi tre mesi invece sono stati per lei i più difficili: “Non sono stata bene: ho avuto nausea, vomito. È stato un pò pesantino, ma è normale, così dicono”.

La coppia vip aspetta un maschietto

Sul sesso del bebè Giorgia Migliorati aveva detto che né lei né suo marito Enock Barwuah sapevano se fosse maschio o femmina. Ora lo sanno: l’ex concorrente del GF Vip nonché fratello di Mario Balotelli e sua moglie hanno organizzato un gender reveal party alla presenza di parenti e amici più stretti, tra cui diversi ex compagni di avventura del reality show.

Come mostra il reel condiviso su Instagram, Enock e Giorgia hanno scoperto il fiocco con una festa in giardino. Con loro anche gli amici della Casa come Francesco Oppini e la fidanzata, Andrea Zelletta con Natalia Paragoni. Non mancavano ovviamente anche il fratello e la madre del futuro papà, oltre che le persone care alla futura mamma.

“La maggior parte di voi l’aveva già intuito… Quest’anno ho segnato il goal più bello della mia vita… Ora ci dovete aiutare con il nome perché siamo in alto mare”, ha scritto Enock nella didascalia del video che riassume la giornata. Insomma, il primo figlio della coppia sarà un maschietto. Per il nome c’è tempo fino a maggio, quando è prevista la data del parto.