Ballando con le stelle 2023, nuovo amore per Anastasia Kuzmina. Una delle maestre più amate di ‘’Ballando con le stelle. Nell’edizione andata in onda nel 2018 Anastasia Kuzmina ha gareggiato in coppia con il surfista sardo Francisco Porcella, arrivando sul podio al secondo posto nella finale del 19 maggio. Durante l’edizione del programma i due si innamorano, si fidanzano ma la loro storia naufraga dopo pochi mesi. E da allora cosa è successo nella vita sentimentale della ballerina?

Anastasia Kuzmina ha un nuovo amore. La ballerina e maestra di Ballando ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 rivelando ai lettori i dettagli del suo nuovo grande amore, a partire dal momento della loro conoscenza: “L’ho conosciuto grazie a TikTok” . Braccia spalancate a una nuova storia d’amore per la ballerina dopo la storia naufragata con Francisco Porcella.

Anastasia Kuzmina ha un nuovo amore. Tutti i dettagli e cosa fa nella vita il fidanzato

“Francisco Porcella non è stato un bravo fidanzato. Ho scoperto che non ero la sola nel periodo in cui siamo stati insieme”, ha raccontato Anastasia a proposito della rottura. “Ho provato a perdonare ma non eravamo sulla stessa lunghezza d’onda”, aveva raccontato. Dopo la fine della relazione adesso nella sua vita è entrato Alessio Di Gennaro, nutrizionista: “Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine”.

“E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina”, ha aggiunto Anastasia che ha poi raccontato: “Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”. Poi finalmente il primo incontro.

“Intanto, prima di incontrarmi, lui mi ha iniziato a seguire e mi ha messo anche dei like, quindi un po’ di speranza ce l’avevo”. Il racconto di Anastasia prosegue: “Più di due ore e mezzo. In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”.