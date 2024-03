“Una triennale in 10 anni non è un grande traguardo. Eppure io non sono mai stata così felice come oggi, che si chiude un cerchio importante della vita. A tutte le volte che ho pensato di mollare, a tutta la vita che é passata tra un esame e l’altro, alle volte che andava bene anche se non era il voto che avevo immaginato, perché alla fine la cosa più importante è quello che è rimasto”.

Così inizia il post del volto della televisione italiana, felicissima per il traguardo raggiunto. Una laurea in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma, festeggiata insieme ai figli Caterina Maria, Pietro Maria ed Elia Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019 e al marito Jan Michelini.





Giusy Buscemi si è laureata: le foto

“Grazie Sapienza, mi hai insegnato tante cose, forse più su di me che sul mondo. Avevo iniziato solo per prendere questo pezzo di carta e poi ho capito, strada facendo, che era molto di più… era gioia di Sapere, incontri di vite, perseveranza, amore per i propri limiti e ancora tanta perseveranza”, ha concluso Giusy Buscemi.

Giusy Buscemi, attrice ed ex modella italiana, è protagonista di una nuova fiction in onda in prima serata su Canale 5 da mercoledì 27 marzo 2024. “Vanina – Un vicequestore a Catania”, è una serie tv ambientata in Sicilia e prodotta da Palomar e il ruolo di Vanina Guarrasi, un personaggio nato dalla penna di Cristina Cassar Scalia, è proprio dell’attrice siciliana classe 1993, nata a Mazara del vallo.

La serie racconta le vicende della vicequestora di origini palermitane in servizio presso la Squadra Mobile di Catania. Giusy Buscemi può festeggiare questo periodo d’oro, perché dopo la messa in onda della nuova fiction di cui è protagonista, è riuscita a raggiungere la tanto attesa laurea.

Tantissimi i commenti al post: “Sei in gamba, complimenti”, “Bravissima! Devi essere super orgogliosa di te!”. “Di solito si autocelebrano per lauree conseguite in università dove basta pagare per laurearsi… Finalmente una ragazza semplice ed umile…complimenti! Hai avuto impegni lavorativi ,e’ normale tu abbia impiegato più tempo! Congratulazioni!”.