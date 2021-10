Qualche giorno fa Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno girato la nuova stagione di Ex on The Beach Italia, il programma che li vede in coppia alla conduzione. Si tratta dello show basato sul format britannico Ex on the Beach – La rivincita degli ex, in cui otto single vengono ospitati in una località esotica (la prima stagione a Pattaya in Thailandia, la seconda a Marbella in Spagna, la terza a Isla Barú in Colombia) per conoscersi e trovare il nuovo amore, ma poco alla volta arriveranno i loro ex a scombinare i piani.

In questa occasione Cecilia Rodriguez aveva fatto i complimenti al suo fidanzato per aver continuato ugualmente a lavorare seppur non in ottima forma. “Se fossi stata in lui sarei rimasta a casa”, aveva detto la sorella di Belen Rodriguez. Dopo quell’episodio non c’era stato nessun aggiornamento sulle condizioni fisiche di Ignazio Moser. Ma nelle ultime ore è stato proprio lui a farsi sentire sul suo profilo Instagram e ha annunciato che nei prossimi giorni si prenderà una pausa dai social.

Il motivo è la necessità di cercare di risolvere i problemi di salute che ha avuto in questo periodo dovrà concentrarsi solo su esami specifici e visite mediche: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”.





Dalle sue parole sembra di capire che Ignazio sta vivendo dei giorni conditi da un po’ di ansia, un’ansia che passerà quando farà tutti i controlli del caso. Ancora non si sa quindi di cosa sta soffrendo né ha descritto i sintomi. Nel frattempo non è arrivato alcun messaggio di commento da parte di Cecilia Rodriguez che si trova a Parigi per partecipare ad un evento fashion. Dalla Capitale francese sta postando una serie di storie e foto, ma non ha fatto ancora alcun accenno alle condizioni di salute del suo fidanzato.

Non si sono fatti attendere i commenti di supporto da parte dei suoi follower: “Prenditi cura di te stesso. Ti auguro di stare bene e di ritornare più forte. Buona guarigione grande uomo”, “Forza andrà tutto bene guerriero”, “Spero di cuore che ti ristabilisca presto. Sei un guerriero. Andrà tutto bene ne sono sicura”, “Riguardati e rimettiti presto”, “Vedrai che tutto si risolverà. Noi ti aspettiamo”.