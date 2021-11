Si confessa per la prima volta Ignazio Moser e si torna quindi a parlare del problema fisico del quale tanto si è discusso, senza mai avere informazioni certe a riguardo. Ora finalmente è il diretto interessato a raccontare un particolare inquietante sulla sua salute. Come ricorderete infatti, solo qualche tempo fa, il figlio del ciclista Moser, si è allontanato dai social per problemi di salute non meglio specificati. In tanti si sono preoccupati, ma mai Ignazio si è sbottonato sulle sue reali condizioni… fino ad ora.

A far emergere tutto un utente che sui social ha chiesto all’ex gieffino: “Come stai Ignazio? Superato quel maledetto problema fisico?”. A quel punto Ignazio Moser ha vuotato il sacco: “Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima”.

Tra l’altro, fra presente qualcuno, che non può essere escluso che questo parassita intestinale sia arrivato dopo l’esperienza di Moser all’Isola dei Famosi. Chi è del mestiere sa bene che tante volte i partecipanti, quando rientrano in Italia, devono fare i conti con vari problemi fisici. Forse anche questo parassita di Ignazio Moser è di origine Honduregna.





Sembra tuttavia che ora il fidanzato di Cecilia Rodriguez stia bene e che presto tornerà presto in televisione. Per chi non lo sapesse infatti, Ignazio Moser è nel cast di Back to school, il nuovo programma di Nicola Savino che partirà su Italia Uno a gennaio. Lui e molti altri personaggi vip dovranno mettersi alla prova con l’esame di quinta elementare.

Per Ignazio Moser un format leggero e divertente, atteso da molti telespettatori. Nel frattempo, l’amore tra lui e Cecilia Rodriguez va alla grande. I due sono più innamorati che mai e di recente hanno acquistato una casa a Milano. In questi mesi l’appartamento è in ristrutturazione e, dicono i due, sarà pronto a gennaio 2022. Ultimo Natale quindi a casa vecchia, i due infatti sono proiettati a una vita insieme sempre più bella. Auguri!