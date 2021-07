Ignazio Moser, sono giorni pieni per il fidanzato di Cecilia Rodriguez. Pieni di felicità e lievi eventi, anche. Prima i festeggiamenti per il 29esimo compleanno a Trento, dai suoi. E la dolce dedica della compagna sui social.

“Feliz Cumple Bombonazo de mi corazon. Sorridi sempre, perché il tuo sorriso è vita per tutti noi. Te amo Nachito”, ha scritto Chechu sul suo profilo Instagram sotto a una foto della cena di compleanno confermando così che la loro storia procede a gonfie vele. Poi il primo incontro con la nuova nipotina, Luna Marì. Dopo il Trentino, direzione Veneto per la coppia, che ha potuto finalmente conoscere la secondogenita di Belen Rodriguez. E ovviamente non sono mancate le foto sui social di quel bel momento in famiglia.

Ignazio Moser, l’annuncio del nuovo progetto

Ignazio Moser ha pubblicato sul suo profilo uno scatto tenerissimo in bianco e nero. Cecilia tiene in braccio Luna Marì, lui la loro cagnolina e scrive sotto: “Sedotti e abbandonati… breve storie triste di un fidanzato e una cagnolina in cerca di nuova sistemazione. Benvenuta piccola Luna, sei una cosina magnifica”. Ma è tra le Storie più recenti che Ignazio sgancia una bomba.





Dopo aver lasciato alcuni indizi, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha rivelato di essere alle prese con un nuovo progetto. Non è sceso nei dettagli ma la sua gioia è più che evidente: “Ogni tanto le cose belle succedono anche a me”, commenta sotto al filmato. Poco prima Ignazio Moser aveva anticipato che a breve avrebbe fatto un annuncio.

“Non vedo l’ora di raccontarvi tutto”, la scritta in un video in cui si vedono dei jeans da uomo. Poi, una volta in auto, ha rotto il silenzio: “Abbiamo appena finito questo meeting nel quale abbiamo gettato le basi per un progetto del quale non vedo l’ora di raccontarvi perché sarà il progetto indubbiamente più figo per me nel mondo dell’abbigliamento”. E infine, sottolineando che per ora manterrà il segreto: “Sono sicuro che resterete sorpresi piacevolmente”.