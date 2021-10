Ignazio Moser dimagrito di 10 kg. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi e fidanzato di Cecilia Rodriguez pochi giorni fa aveva annunciato ai suoi follower di volersi prendere una pausa dai social per occuparsi di un non meglio specificato malessere del quale non sapeva spiegarsi la causa.

“Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”, aveva spiegato prima di ‘sparire’ da Instagram. Poi, qualche giorno dopo, Ignazio Moser è tornato attivo sui social per rassicurare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Pur non sapendo ancora spiegare le cause, ipotizzava che potesse trattarsi di un insieme di fattori psichici e psicologici e aveva sottolineato l’importanza di tutelare la propria salute mentale.

Ignazio Moser torna sui social dimagrito di 10 kg

“Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso) quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto e non sempre gli altri e quello che dovete fare per gli altri”, le parole di Ignazio Moser che, tornato su Instagram, aveva anche ammesso che qualche giorno di riposo gli aveva fatto bene.





Poche ore fa, poi, Ignazio Moser è tornato di nuovo sui social e tra le Storie di Instagram è apparso un suo nuovo selfie scattato allo specchio in cui, anche senza la spiegazione sotto, si nota subito l’evidente perdita di peso. “Meno 10 chili, quasi forma Isola”, è la scritta lasciata dall’ex gieffino ed ex naufrago sotto allo scatto in bianco e nero.

Poi le nuove foto con Cecilia Rodriguez. Ignazio Moser è legato alla sorella di Belen Rodriguez dal 2017, quando si conobbero dentro la Casa del Gf Vip, e dopo una breve pausa nell’estate 2020 sono tornati insieme e da allora sono inseparabili. Venerdì scorso sono stati ospiti del Festival dello Sport di Trento, dove sono arrivati mano nella mano ed è stato proprio lui a condividere una foto di loro due insieme con la didascalia “Amoreterapia”.