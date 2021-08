Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono in vacanza, beati loro! E come ogni volte che fanno qualcosa pubblicamente, il pubblico impazzisce. Il figlio del grande ciclista ha postato una story su Instagram che ha fatto discutere non poco: Ignazio, con la fidanzata Cecilia Rodriguez e un gruppo di amici, si trova in vacanza a Ibiza e pensate… sono andati a cena. Nel filmato, la comitiva di amici si trova a ristorante. Ignazio Moser mostra lo scontrino con il presunto conto da capogiro della cena, pari a 6.800 euro.

Poi, l’ex ciclista ironico ringrazia l’amico Nicola Ventola. “Paghi tu?”, scherza l’ex ciclista rivolgendosi all’ex calciatore. Ma tanto è bastato per far infuriare i fan: “È uno schiaffo alla miseria”. E ancora: “Che caduta di stile mostrare il conto”. Ignazio Moser spiega tutto. In una serie di stories, l’ex naufrago precisa: “Ragazzi ma pensavo fosse evidente che era uno scherzo che abbiamo fatto a Nicola, non era vero lo scontrino”. Insomma, nessuna cena di lusso, solo uno scherzo tra amici in una notte ibizenca.

Ma questo naturalmente non è andato giù ad alcuni che sono certi fosse quello lo scontrino del loro tavolo. Solo qualche ora prima Ignazio Moser aveva fatto innervosire tanti fan per il suo look. Ha completamente stravolto i suoi capelli e il risultato finale è stato svelato in anteprima da ‘Whoopsee’ sulla loro pagina Instagram.





Immediatamente sotto il video pubblicato sul noto social network sono arrivati tantissimi commenti e pare proprio che questa decisione del giovane non sia stata affatto apprezzata. Si possono infatti leggere tantissimi messaggi di critica per una scelta che ha lasciato a desiderare parecchi internauti.

Ignazio Moser si è tinto i capelli di biondo platino e il sito ‘Whoopsee’ ha immediatamente domandato ai suoi seguaci: “Voi lo preferite biondo o moro?”. E giù una pioggia di critiche: “Moro, biondo perderebbe completamente il suo fascino”, “Lui è sempre bellissimo, ma lo preferisco scuro, il biondo non gli dona tanto”, “Non si può guardare, moro tutta la vita”, “Moro tutta la vita, quel finto biondo anche no”.