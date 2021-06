“Ma che stai facendo!”. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, raccontano anche questo della loro vita…

Ignazio Moser di nuovo in Italia dalla sua Cecilia. Un’esperienza, quella trascorsa sull’Isola dei Famosi, ma anche una grande prova egregiamente superata per Ignazio Moser, che si classifica al quarto posto e sbarca in Italia. Ma non si sfugge al periodo di quarentena a casa, che vede la coppia protagonista di un siparietto alquanto divertente. Il gesto del ciclista spiazza la fidanzata.

Ignazio Moser rende fieri tutti, nonostante abbia rifiutato di fare la sua proposta di matrimonio davanti alle telecamere del reality di Ilary Blasi. Ma non per questo delude le aspettative di chi ama, riuscendo a strappare un complimento anche dalla cognata Belen, che ha scritto di recente: “Sai che sono di poche parole, ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere la tua cognata. Sei stato grande!!!!”.

Nell’attesa che Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio convolino a nozze, meglio tornare a vivere la propria quotidianità fatta di impegni lavorativi, gesti d’amore e tanti fan da rendere felici. Tutto questo, anche durante il periodo di quarantena che Ignazio Moser e Cecilia si stanno accingendo a vivere non appena sbarcati in Italia. Non appena varcata la soglia di casa, sempre ‘lei’ pronta ad accoglierli.





Ovviamente i fan sanno che la coppia vive felicemente in un appartamento a Milano, condividendo gli spazi con la cagnolina Aspririna, che non ha perso tempo nel dimostrare ai due padroncini quanto si sia fatta sentire la loro assenza. Ma dopo mesi trascorsi su un Isola, per Ignazio Moser è tempo di tornare a vivere le comodità di casa e soprattutto a godere delle prelibatezze cucinate per lui da Chechu.

In una story su Instagram, l’ex naufrago ha reso partecipi i fan delle ultime avventure di casa Moser-Rodriguez informando che la sua Cecilia pare gli abbia subito ‘contestato’ qualcosa: “La Chechu mi contesta che mangio pane e gelato. Ma è buonissimo”, e ovviamente non poteva che aggiungersi anche il commento di Cecilia, che ha così risposto: “È la prima volta che vedo farlo”. Ma cede comunque alla tentazione di sperimentare l’accoppiata culinaria vincente: “Molto buono”.