Ignazio Moser continua senza alcun intoppo la relazione sentimentale con Cecilia Rodriguez. Da quando si sono conosciuti nella casa del ‘Grande Fratello Vip’, non si sono praticamente più lasciati e i fan sognano in grande. Infatti, non è da escludere che possano unirsi in matrimonio e costruire una famiglia nei prossimi mesi. Recentemente lo abbiamo invece apprezzato a ‘L’Isola dei Famosi’, dove però non è riuscito ad andare fino in fondo e a vincere il reality show, nonostante un buonissimo percorso.

Stavolta ha fatto nuovamente parlare di sé per il suo look. Ha completamente stravolto i suoi capelli e il risultato finale è stato svelato in anteprima da ‘Whoopsee’ sulla loro pagina Instagram. Immediatamente sotto il video pubblicato sul noto social network sono arrivati tantissimi commenti e pare proprio che questa decisione del giovane non sia stata affatto apprezzata. Si possono infatti leggere tantissimi messaggi di critica per una scelta che ha lasciato a desiderare parecchi internauti.

Ignazio Moser è stato paparazzato mentre si trovava ancora all’interno del salone di bellezza, pochi istanti dopo il cambio look. Attualmente sul suo profilo Instagram non sono state mostrate le immagini di questo stravolgimento totale, ma ben presto potrebbero essere anche lì. Anche se non sarà rimasto soddisfatto delle reazioni del popolo del web, che non è stato assolutamente gentile nei suoi confronti. Effettivamente la differenza rispetto alla capigliatura di prima è notevole e non tutti hanno gradito.





Come si può evincere dalle foto, Ignazio Moser si è tinto i capelli di biondo platino e il sito ‘Whoopsee’ ha immediatamente domandato ai suoi seguaci: “Voi lo preferite biondo o moro?”. E giù una pioggia di critiche: “Moro, biondo perderebbe completamente il suo fascino”, “Lui è sempre bellissimo, ma lo preferisco scuro, il biondo non gli dona tanto”, “Non si può guardare, moro tutta la vita”, “Moro tutta la vita, quel finto biondo anche no”. E staremo a vedere cosa commenterà la dolce metà di Cecilia.

Qualche giorno fa Ignazio Moser ha rivelato di essere alle prese con un nuovo progetto. Non è sceso nei dettagli ma la sua gioia è più che evidente: “Ogni tanto le cose belle succedono anche a me”, commenta sotto al filmato. Poco prima Ignazio Moser aveva anticipato che a breve avrebbe fatto un annuncio. “Non vedo l’ora di raccontarvi tutto”, la scritta in un video in cui si vedono dei jeans da uomo.