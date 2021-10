“Un insieme di cose…”. Ignazio Moser, l’aggiornamento sulle condizioni di salute

Ignazio Moser ha fatto preoccupare non poco i suoi fan con un annuncio fatto nei giorni scorsi. In un suo precedente intervento, aveva comunicato la decisione di prendersi una pausa dai social network per affrontare alcuni problemi di salute. Ha voluto quindi dedicarsi al relax personale, spegnendo la sua vita virtuale almeno per un po’ di tempo. Ora è tornato a farsi sentire per un aggiornamento sulla sua situazione personale. Ma restano ancora tanti dubbi su ciò che sia successo.

Questo era stato l’annuncio di qualche giorno fa: “Purtroppo ho dei piccoli problemi di salute che mi stanno dando noia da ormai parecchi giorni, sto cercando di capire cosa sia e come curarmi… Spero non sia niente di preoccupante ma staccherò tutto per alcuni giorni. Vi terrò aggiornati”. Dalle sue parole sembrava di capire che Ignazio stesse vivendo dei giorni conditi da un po’ di ansia, un’ansia che passerà quando farà tutti i controlli del caso. E ora ha voluto fornire qualche dettaglio in più.

Attraverso il suo profilo Instagram, ha dato vita ad una storia nella quale ha voluto dire qualcosa in più sulle attuali condizioni di salute. Le sue parole hanno tranquillizzato un po’ i follower di Ignazio Moser, anche se restano ancora delle perplessità anche da parte del diretto interessato. Non c’è una chiarezza totale su ciò che gli sta capitando, anche se è arrivato ad una sua personale conclusione. Ad incidere sono sicuramente degli elementi psicologici che lo stanno attanagliando in queste settimane.





Questo dunque il punto della situazione fatto da Ignazio Moser: “Piccolo update: qualche giorno di riposo mi ha fatto molto bene anche se ancora non sono chiare le cause del mio malessere, probabilmente è tutto dovuto da un insieme di fattori fisici e psicologici…Sento sempre più parlare di salute mentale, ma vedo sempre più persone che non se ne curano (io compreso), quindi il mio consiglio è ascoltatevi, ascoltate il vostro corpo e la vostra mente, almeno ogni tanto mettete voi stessi al primo posto”.

Alla fine del messaggio social Ignazio Moser ha voluto dire ancora: “Non mettete sempre gli altri al primo posto e quello che dovete fare per gli altri”. Ha quindi incoraggiato anche tutti coloro che stanno vivendo una situazione simile alla sua. La speranza dei fan del fidanzato di Cecilia Rodriguez è che possa mettersi tutto alle spalle il prima possibile e riprendersi quindi totalmente.