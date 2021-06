Non c’è pace per Ida Platano. Anche se Uomini e Donne, dove la dama è tornata poco prima che calasse il sipario su questa edizione, è finito da settimane gli hater continuano ad attaccarla. Solo qualche giorno fa la ex compagna di Riccardo Guarnieri e amica intima di Gemma Galgani è stata presa di mira per il suo aspetto fisico. Per le sue gambe, nel dettaglio.

“Poi rispondo a chi vuole vedere una cosa, una cosa che a me ha sempre fatto soffrire, perché mi facevo mille complessi”. Dunque, a sorpresa, ha alzato il vestito di colore bianco che aveva addosso in quel momento e ha fatto vedere le sue gambe. “Ve le mostro, queste sono le mie gambe, queste ho e queste mi tengo”, ha aggiunto Ida Platano.

Ida Platano, ancora critiche: “Io lavoro dalla mattina alla sera”

Poi Ida Platano ha proseguito: “Non le sto facendo vedere perché ho coraggio, anzi, ormai mi sono accettata. Sono soddisfatta e poi mi riempio sempre di più di pensieri positivi, ci dobbiamo accettare per quelli che siamo. Ecco qua i miei stinchi di porco”. Una risposta epica che però avrà sì frenato gli attacchi di questo tipo ma non gli hater.





E infatti nelle ultime ore ecco un’altra dose di cattiverie per Ida Platano che, ancora una volta, ha messo a tacere tutti. Questa volta la dama è stata accusata di non fare niente e di non lavorare. “Per quelli che mi scrivono: ‘non fai niente dalla mattina alla sera’ ma secondo voi, come vivo? Come vivete voi? Prendete il mio posto”, ha risposto lei.

Ida Platano è diventata un personaggio pubblico, ma nonostante la tv e le sponsorizzazioni sui social ha sempre amato il suo lavoro e infatti spesso ha raccontato di aver avuto da fare fino a tarda sera per accontentare le sue clienti. “Io faccio tanto, eccome se faccio tanto. Lavoro dalla mattina alla sera”, ha aggiunto Ida ripostando anche i messaggi dei suoi fan più affezionati, che l’hanno subito difesa.