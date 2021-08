“Lo desidero tanto”. Ida Platano, lontana da UeD parla il suo cuore: “Tra le mie braccia…”

Si affida a Instagram Ida Platano per una confessione sul suo futuro personale, sui suoi desideri più intimi. Solo qualche giorno fa, la dama è tornata a parlare su Instagram e ha risposto alle domande dei numerosissimi fan che, in questi giorni, le hanno chiesto se si fosse nuovamente fidanzata dopo la fine delle sue relazioni nate nel programma di Canale 5. Va detto che nelle ultime settimane si sono rincorse voci che vedevano Ida Platano legata ad un uomo dopo l’uscita di scena da Uomini e Donne.

Il programma è fermo per la pausa estiva e riprenderà a tener compagnia ai telespettatori: confermata la presenza del trono classico e quella del trono over che convivranno insieme nello stesso studio, proprio come è successo nella stagione 2020-2021. “In tantissimi mi chiedete se ho il fidanzato. No, non ce l’ho il fidanzato. Non c’è nessuno. Va tutto tranquillo. Io sto bene così”, ha ammesso Ida Platano. Ma solo in queste ultime ore ha fatto una confessione in cui parla di figli e maternità: “Il mio sogno è sempre stato quello di avere un bambino o una bambina nera”.

Non ci gira troppo intorno Ida Platano che in questi anni non ha mai nascosto di volere un altro figlio e di sentire l’esigenza di regalare a Samuele un fratellino o una sorellina. La protagonista di Uomini e Donne ha però proseguito il suo racconto sottolineando: “Ieri sono stata a cena con degli amici, è venuta questa bimba tra le mie braccia e questo desiderio si è riacceso in me”.





E ancora Ida Platano: “Samu conosce questo mio sogno da un po’ e mi ha detto: ‘Mamma non ti preoccupare magari un giorno ti faccio un nipotino o una nipotina’ magari magari speriamo”. Questa la risposta di Samuele, il figlio di Ida Platano al desiderio della mamma. Il racconto di Ida Platano ha intenerito tutti e la risposta di Samuele ha divertito i followers della dama.

Solo qualche giorno fa Ida Platano è stata ampiamente criticata per il suo aspetto: “Ancora al lavoro, stanca, affamata ma felice”, ha commentato ieri sera la dama di Uomini e Donne che a settembre tornerà nel salotto rosa di Canale5. Non ci resta che aspettare, allora.