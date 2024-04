Improvviso cambiamento da parte di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due hanno preso una decisione inaspettata sul matrimonio, infatti sono stati stravolti i piani originari. A confermare tutto è stata l’ex moglie di Francesco Sarcina, che ha rilasciato un’intervista alla conduttrice Monica Setta nella trasmissione Storie di donne al bivio, che andrà in onda nei prossimi giorni.

Infatti, Rai2 trasmetterà questa ospitata precisamente martedì 7 maggio. Ma sono uscite le prime anticipazioni che coinvolgono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro e la loro decisione sul matrimonio. Erano stati fatti degli annunci ufficiali e ben precisi sulle nozze, ma ora la coppia ha cambiato idea e lei ha voluto subito rivelare questa novità che li riguarda.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, decisione improvvisa sul matrimonio

Clizia Incorvaia, oltre a parlare di Paolo Ciavarro e della decisione presa sul matrimonio, non ha potuto non soffermarsi davanti a Monica Setta sulla suocera Eleonora Giorgi e sul suocero Massimo Ciavarro: “Quando Eleonora è stata operata, Massimo è corso al suo fianco e non l’ha lasciata mai durante la degenza in ospedale. Ho chiesto a loro due una foto simbolica, un bacio amarcord che ricorda quello storico film Sapore di sale e la nascita del loro amore”.

Non parliamo comunque di nozze a rischio, anzi, l’amore tra Clizia e Paolo è sempre più forte. Ma il sì arriverà in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia originaria. La data del matrimonio era prevista per venerdì 11 ottobre, invece ora la Incorvaia ha annunciato che si sposeranno venerdì 12 luglio. Variazione anche per quanto concerne la location: niente più Campania, ma la Versilia. Poi ha fornito un aggiornamento sulla salute di Eleonora Giorgi.

Clizia ha affermato: “Eleonora sta bene e la nostra gioia è quella di condividere con lei le nozze”. Forse per questo motivo hanno anticipato il giorno del matrimonio per permetterle di essere in gran forma. La quasi moglie di Paolo Ciavarro indosserà il 12 luglio un abito di colore bianco alla presenza di 200 invitati.