“Non doveva finire così”. Harry, l’annuncio inaspettato su padre e fratello commuove tutti

Harry è pronto a uscire con la sua prima autobiografia. Il 10 gennaio uscirà in tutto il mondo l’attesissimo “Spare – Il minore’, libro che potrebbe mettere fine alle già fredde relazioni dell’ex duca di Sussex con il fratello, il principe William. A rivelarlo al The Times una fonte che è a conoscenza dei suoi contenuti, ritenuti molto pesanti.

“Sarà peggio di quanto la Famiglia Reale si aspetti”, ha detto la fonte al The Times. “Tutto è messo a nudo. Carlo ne esce meglio di quanto mi aspettassi, ma è dura per William, in particolare, e persino Kate riceve un po’ di bordate. Ci sono dettagli minuti e una descrizione della lotta tra i fratelli. Personalmente non riesco a vedere come Harry e William potranno riconciliarsi” ha detto ancora la fonte parlando dell’autobiografia di Harry.

Leggi anche: “Che ridicoli”. Harry e Meghan incastrati, ‘disastro’ scoperto dopo la serie tv





Harry, le parole sul padre Carlo e il fratello William

L’autobiografia del figlio minore del re Carlo e di Diana Spencer è composto da quattrocentosedici pagine e il suo titolo Spare, gioca sul doppio senso di ‘minore’ anche come ‘riserva’, ‘ruota di scorta’ dell’erede al trono William. Uscirà il 10 gennaio 2023 ma ordinabile da ottobre scorso. Ed è già in cima alle classifiche Amazon sia nel Regno Unito che negli Stati Uniti d’America.

I contenuti del libro di Harry sono destinati a scuotere la famiglia Windsor e la loro immagine pubblica. “Per tutta la vita ho fatto da secondo violino, per mettere in risalto l’aura del prescelto. A un certo punto ho detto basta”, scrivono i tabloid inglesi citando il contenuto di Spare. Dalla famiglia reale nessuna dichiarazione, cosa accaduta anche dopo l’uscita del polemico documentario di Netflix Harry e Meghan.

Prima dell’uscita del suo libro “Spare”, Harry ha rilasciato un’intervista all’emittente televisiva Itv alla quale ha dichiarato: “Vorrei riavere indietro mio padre e mio fratello. Mi hanno tradito, non doveva finire così, io vorrei una famiglia non un’istituzione. Loro continuano a dipingere me e Meghan come i cattivi e non hanno nessuna intenzione di riconciliarsi con noi”.