“Mi ha aggredita, di nuovo”. Guendalina Tavassi, nuova disavventura con l’ex marito. E lui conferma tutto

Ci risiamo, ancora tensione tra Guendalina Tavassi e l’ex marito Umberto D’Aponte. E sembra che ancora una volta, ad avere la peggio, è la donna. Come ricorderete, solo qualche mese fa la Tavassi aveva accusato l’ex partner di averla picchiata selvaggiamente. Tutta colpa, sembra, del loro rapporto finito male, nonostante due figli insieme ancora piccoli. Poi un po’ di calma, ma nelle ultime ore, Guendalina si è scagliata contro l’imprenditore napoletano sui social. Cosa è successo?

Sembra infatti che Umberto le abbia distrutto il suo smartphone. Questo almeno è quello che racconta Guendalina Tavassi. DA quello che dice la donna una vera e propria aggressione che è stata messa in atto da D’Aponte. Il tutto è avvenuto in uno studio legale dove i due si sono recati per concordare gli ultimi dettagli del divorzio. Guendalina ha prontamente raccontato la faccenda ai suoi followers, spingendo l’ex marito a prendere una posizione. Sul suo account Umberto si è difeso, assicurando che ancora una volta l’ex moglie è solo in cerca di popolarità.

Tuttavia poco dopo Umberto D’Aponte ha confermato l’aggressione, confermando di essere stato lui a distruggere il cellulare di Guendalina Tavassi: “Ho guardato il suo telefono sulla scrivania e stava registrando tutto. Così ho preso e gli ho spaccato il telefono. Ho avuto una reazione istintiva ma è stato più forte di me. Parliamo di cose nostre e tu registri?”.





E ancora l’ex di Guendalina Tavassi: “È una cattiveria. Mani addosso? Non l’ho sfiorata nemmeno con un dito. Le ho semplicemente spaccato il telefono. Tra l’altro anche lei l’ha spaccato a me”. E ancora: “Ho denunciato e querelato tutta sta situazione per diffamazione, da un avvocato come si deve. Provvederà a tutto il giudice. Io non parlo più”.

Non è chiaro il motivo per il quale Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte abbiano chiuso il loro matrimonio, che andava avanti dal 2013. Più di qualcuno ha parlato di presunti tradimenti da parte del napoletano ma il diretto interessato ha sempre smentito. Molto probabilmente è finito l’amore, come accade a tante coppie.