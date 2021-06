Guendalina Tavassi si è regalata nuovi ritocchini estetici. Non solo lei, anche suo fratello Edoardo e infatti sono entrambi volati in Turchia e documentato tutto il viaggio, dalla partenza al post intervento, su Instagram. Nel dettaglio, Guendalina ed Edoardo Tavassi si sono rivolti a una clinica di Istanbul. Ma prima di arrivare, come detto, hanno raccontato tutto ai follower.

Appena atterrati, i due fratelli hanno varcato l’ingresso della clinica emozionati. “Edo sei pronto? Ti metteranno i denti”, ha subito svelato la ex concorrente del Grande Fratello tra le Storie di Instagram mentre si riprende insieme al fratello. Poi la scena si sposta nello studio medico: “Guardate quante persone ci sono per farmi questi fili e queste punturine. Mi vogliono tirare tutta…”.

Guendalina Tavassi col fratello Edoardo a Istanbul per nuovi ritocchini

Più tardi, dopo l’operazione, riprendendosi con dei vistosi cerotti applicati sulle tempie, Guendalina Tavassi è stata più specifica e svelato il tipo di intervento a cui si è sottoposta. “Mi hanno fatto questi fili che sono entrati dalle occhiaie e sono arrivati qui dietro il cranio, una cosa orribile ma non ho sentito niente perché mi hanno fatto un po’ di anestesia locale”.





“Praticamente sono dei fili di trazione che hanno solo qui e tirano proprio un sacco, talmente tanto che non riesco manco più a ridere e a parlare. Piano, piano si allentano… L’effetto è bellissimo e dura all’incirca un anno”, ha proseguito Guendalina Tavassi mentre aspettava che anche il fratello, che si è fatto applicare delle faccette dentali, finisse.

“Stanno quasi per finire”, ha raccontato ancora lei. Poi l’inquadratura su Edoardo che, felicissimo per il risultato, si è anche scattato un selfie col medico: “La dottoressa mi ha cambiato la vita!”. “Ma che figo sei? Sei stupendo, meraviglioso, che bello!”, le risponde prontamente Guendalina Tavassi. Che ai fan che le chiedono informazioni poi spiega: “In due giorni Edo ha fatto la bocca completa, qui hanno dei prezzi bassissimi e sono i migliori”.