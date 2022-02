Annuncio davvero sconvolgente quello di Guendalina Tavassi, che stanca di essere attaccata sui social network, ha deciso di fare chiarezza e di spiegare tutto nei minimi dettagli. Ha infatti rivelato di essere stata ancora aggredita e l’aggressore è adesso finito in carcere, dopo essere stato arrestato. Ma nonostante abbia subito degli atti di violenza, in tanti non sono stati proprio gentili con la donna e l’hanno criticata. Ora non ci ha visto più e ha voluto dare la propria versione dei fatti definitiva.

Attraverso alcune storie postate su Instagram, Guendalina Tavassi è parsa molto arrabbiata e delusa: “Mi ritrovo a dovervi spiegare le cose perché altre persone si mettono in mezzo a parlare, anche se non c’entrano niente. Io parlo solo per tutelare i bambini, che sono sempre stati presenti anche all’ultima aggressione premeditata, avvenuta da due persone dentro una macchina davanti agli occhi di mio figlio, che implorava di fermarsi. Nessuno viene arrestato così e vengo attaccata io perché lui è in galera?”.

Ma Guendalina Tavassi non si è fermata qui, infatti ha continuato a parlare a lungo sul social: “Io che ho denunciato sono una mer***? Quando muoiono le donne con i bambini dite poverina? La gente in galera ci va da sola per quello che ha fatto, nessuno si inventa nulla e se violi la legge, la legge ti punisce. Questa persona aveva anche un allontanamento, dopo avermi rotto il naso e dopo percosse, minacce e inseguimenti. Sono scene che hanno dovuto subire anche i miei bambini, che sono traumatizzati”.





Dunque, ad essere stato arrestato è l’ex marito di Guendalina Tavassi, Umberto D’Aponte. E lei ha aggiunto ancora: “Mio figlio Sasy ogni volta è scioccato, ha paura di uscire e non potete capire cosa sto passando. C’è un processo, se ne sta occupando la giustizia e io voglio vivere serenamente la mia vita. I miei figli hanno il diritto di rimanere sereni e loro nemmeno chiedono dove sia lui. Ho detto loro che lavora lontano, non rompetemi i cogl*** e non mettetevi in mezzo. Sono totalmente sola”.

E infine Guendalina Tavassi ha attaccato alcuni utenti: “Due esemplari di mer*** umane” perché le hanno scritto: “Sei una stro***, hai mandato in galera il padre dei tuoi figli. Vergognati”, “Pensa a fare la madre e vergognati di quello che hai fatto, hai rovinato la vita al padre dei tuoi figli”. Una situazione davvero delicata quella che sta vivendo la 36enne romana.