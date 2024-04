La vip nei panni da neo-mamma continua a stupire per dolcezza e simpatia. Poco fa a campionessa di nuoto ha pubblicato un video che la vede protagonista insieme alla sua bambina nata il 3 gennaio scorso. Un siparietto che ha fatto impazzire i suoi follower.

Pioggia di dolci commenti e di cuoricini per il video pubblicato dalla vip, in cui replica una famosa scena del film Il Re Leone. Le immagini mostrano la neo mamma sollevare la figlia sulle note della colonna sonora del capolavoro della Disney per mostrarle la cabina armadio che contiene le scarpe di mamma. Una montagna di scarpe di tutti i tipi e colori differenti. A corredo del video c’è una frase: “Un giorno tutto questo sarà tuo”.

Federica Pellegrini, siparietto social con la piccola Matilde. I fan impazziti

Prima Pasqua a casa per la piccola Matilde insieme alla mamma, Federica Pellegrini, e al papà Marco Giunta, l’ex allenatore della campionessa di nuoto, divenuto poi suo compagno di vita. Pellegrini ha praticamente condiviso ogni momento della gravidanza sui social, ma anche dopo la nascita della figlia non si è mai risparmiata. Per le feste di Pasqua, ecco una nuova clip per i suoi fan.

Nella clip si sono riconosciute tante giovani mamme: “Un giorno non tanto lontano…la mia bimba 20 mesi e già le sta provando tutte”, ha scritto una. “Le basi… da piccine vanno educate”, ha aggiunto un’altra. E ancora, si legge: “L’ho fatto anche io con mia figlia. Morale: lei anni 10: 36 di scarpe, io: 37. Sipario”. “Quello che dico a mia figlia sempre ahahhahah”.

Alcuni giorni fa Federica ha rilasciato una intervista al TG1 in cui ha parlato di Matilde e della sua nuova vita da mamma: “Spero di trasmetterle la mia determinazione, mi piacerebbe che nella vita avesse un obiettivo o un sogno da perseguire che non deve per forza essere in ambito sportivo. Per quanto riguarda un difetto che spero non abbia preso da me, vorrei fosse la poca diplomazia o empatia al primo approccio con le persone, spero che quei lati caratteriali li erediti dal papà”.

E sempre Federica Pellegrini: “Matilde mi fa sorridere ogni mattina perché è solare e si sveglia sempre sorridendo. Per lei mi auguro che possa ritrovarsi a vivere in un mondo più rispettoso nei confronti delle donne e delle ragazze”. Molto felice di questa esperienza anche papà Matteo, che al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha detto: “Da quando è arrivata nostra figlia sorrido tutti i giorni senza ragione. Lei è la felicità assoluta”.