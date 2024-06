Bomba gossip sul concorrente del Grande Fratello, avrebbe da poco iniziato una frequentazione con una bellissima della televisione. A riportare l’indiscrezione è Deianira Marzano. In questi giorni si è parlato molto degli ex concorrenti dell’ultimo GF. A sorpresa era arrivata la notizia della fine dell’amicizia tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli che, nelle settimane in cui sono rimaste insieme, erano sembrate molto molto affiatate. “Beatrice che delusione” – ha scritto Simona Tagli sul settimanale DiPiù – “Non posso iniziare in un altro modo questa lettera”.

“Sicuramente avrei potuto scriverti un messaggio oppure chiamarti in privato, ma ho deciso di mostrare al pubblico ciò che penso di te. Ho preferito quindi scegliere la platealità di una lettera pubblica, nel rispetto di tutte le persone che si sarebbero aspettate un proseguimento del nostro rapporto, della nostra amicizia anche fuori dalla Casa, e questo, per coerenza, visto che tu stessa ne avevi parlato tanto”.





Grande Fratello, un ex del reality frequenta una giornalista di Sky

“Ma ormai l’ho capito, tu sei tutto e il contrario di tutto. Lo hai abbondantemente dimostrato, dato che tutti ti hanno visto tornare sui tuoi passi anche con chi ti ha offeso e tradito. Mi riferisco ovviamente a Giuseppe Garibaldi”. Aveva fatto parlare, poi, la fine della storia tra Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. “Mi trovo, mio malgrado, a dover scrivere della fine di una storia nella quale ho creduto fortemente”.

“Nonostante i molteplici ammonimenti e pregiudizi circa la difficoltà di Greta di approcciare ad una relazione in modo serio e sincero”. Parole che avevano sollevato un polverone e che potrebbe avere un nuovo sviluppo. Nel post di Deianira Marzano, infatti, non è specificata l’edizione del Grande Fratello alla quale ci si sta riferendo.

Se il riferimento fosse all’ultima edizione i nomi potrebbero essere quelli di Alessio Falsone o Giuseppe Garibaldi. Neppure quello di Sergio D’Ottavi potrebbe essere escluso a priori dal super gossip che minaccia di incendiare l’estate.