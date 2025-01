Il gossip non ci va tanto per il sottile, Perla Vatiero avrebbe un nuovo fidanzato famoso. Sono stati avvistati insieme nella notte di Capodanno ed i gossippari più spinti si sono lasciati andare. La notizia arriva proprio dopo quella che vuole Mirko Brunetti di nuovo accompagnato dopo la fine della storia con Perla. Mirko , che sembra aver voltato definitivamente pagina. Stando a quanto rivelato da Lollo Magazine, infatti, l’ex concorrente della passata edizione del Grande Fratello avrebbe iniziato una nuova frequentazione.

“Una nostra fonte, solita a leggerci, ci informa che l’ex concorrente di Temptation Island e fidanzato di Perla Vatiero, potrebbe aver trovato l’amore (magari si tratta di una semplice conoscenza e frequentazione) ma questa volta lontano dalle telecamere e dal mondo dello show italiano, questo almeno in apparenza”, si legge.





Perla Vatiero e Alessio Falsone insieme la notte di Capodanno

E ancora: “La fonte racconta, infatti, che questa ragazza avrebbe partecipato a Miss Italia e si chiamerebbe Silvia. Stando all’indiscrezione ricevuta, lei non sarebbe mai comparsa in televisione o in programmi di punta. “I due avrebbero trascorso le vacanze insieme a Valencia”, veniamo a sapere. La fonte ha anche notato foto simili sulla neve di questa ragazza e Brunetti”.

“Dopo la storia conclusasi con la Vatiero, in cui Brunetti non è mai intervenuto più di tanto preferendo le vie infinite del silenzio quando della storia ne ha parlato in ben due programmi tv, l’ex gieffino avrà davvero deciso di aprire un nuovo capitolo? Ovviamente, come scritto, si tratta solo di un’indiscrezione”. Perla, da parte sua, non ha perso tempo.

Nelle ultime ore tuttavia i gossip si sono riaccesi e sui social in molti si stanno chiedendo cosa stia accadendo tra i due ex gieffini. Tutto è iniziato quando Perla Vatiero e Alessio Falsone sono stati beccati insieme durante la notte di Capodanno. A quel punto in molti sono tornati a insinuare che tra loro ci sia una frequentazione in corso, che a oggi però non è mai stata confermata.