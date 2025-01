Momento molto doloroso per tutta l’Italia. Morta una grande della moda, ora in lutto, che è stata un vero e proprio orgoglio nostrano anche all’estero. Assieme a suo marito aveva fondato un matchio passato alla storia e quindi apprezzato da tutti. Era praticamente un’icona del Made in Italy, come sottolineato dal sito Il Fatto Quotidiano, e esempio lampante di imprenditoria femminile anche a livello globale.

In tanti sono devastati dal dolore per questa durissima perdita. La moda è in lutto e i primi a scrivere qualcosa sono stati il presidente e la direttrice del Museo Arte Gallarate: “Esprimiamo vicinanza alla famiglia e la ricordiamo con affetto. Indimenticabile imprenditrice, donna di grande cultura e simbolo di eleganza e creatività italiana, che è sempre stata vicina al nostro museo. Il suo spirito e la sua visione continueranno a ispirarci e guidarci”.

Moda in lutto, addio a Rosita Missoni

A perdere la vita è stata Rosita Missoni, che con il marito Ottavio è stata una delle più grandi stiliste italiane. La morte l’ha raggiunta a 93 anni, infatti era nata nel 1931 a Golasecca, in provincia di Varese, mentre il suo matrimonio era stato celebrato nel 1953. Ottavio Missoni era stato un atleta olimpico, poi nel 1958 avevano dato vita alla maison Missoni su impulso della donna.

Il loro progetto era partito da uno scantinato di Gallarate, in provincia di Varese, che era di 100 metri quadri. Solo successivamente avrebbero spostato il lavoro nella casa-atelier di Sumirago. Queste le parole di Rosita Missoni nel 2021, quando omaggiò i 100 anni dalla nascita di suo marito, morto nel 2013: “In quegli anni tutti andavano in città, mentre Ottavio mi portò a vedere un terreno agricolo tra i vigneti e con una vista meravigliosa sul Monte Rosa, che ti parlava. Mi disse: ‘qui costruiamo la nostra fabbrica, a Milano se vogliamo ci andiamo per il weekend'”.

Il marchio Missoni è sempre stato contraddistinto dal suo colore, infatti balzava subito agli occhi della gente negli atelier di Milano, Parigi, Londra e New York. Nel 1997 la direzione creativa era passata ai figli Vittorio, Angela e Luca. Vittorio è deceduto nel 2013 a causa di un incidente aereo.