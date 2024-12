Altro che flirt, la cosa tra l’ex concorrente del Grande Fratello ed il super ricco italiano sarebbe molto ma molto più seria. A quanto riporta il settimanale Chi lei sarebbe incinta. Lui, tra le altre cose, è single da relativamente poco tempo. Fino a qualche mese fa era legato a un’altra modella, Jessica Michel Serfaty. Il loro legame sarebbe terminato di recente in circostanze che nessuno dei due ha chiarito. La notizia ha mandato letteralmente in subbuglio i social.

Social dove è lei è seguitissima, con un profilo instagram da oltre 700mila follower. Nata nel 1999 a Bologna, è stata legata al portiere belga del Real Madrid Thibaut Courtois. Oltre a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 4, si era è fatta conoscere per la partecipazione nel 2018 al programma CR4 – La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti.





L’ex GF Vip Sara Soldati incinta di Leonardo Maria Del Vecchio

Lei è la bellissima Sara Soldati. Solo pochi giorni fa Giuseppe Candela su Dagospia scriveva: “Candela flash! La Soldati nnammurata (spoiler: non del panettiere vicino casa!) sotto la madonnina in molti chiacchierano del feeling speciale tra l’influencer ed ex gieffina Sara Soldati e Leonardo Maria Del Vecchio, imprenditore miliardario e figlio del fondatore di luxottica. Se son rose fioriranno”.

Leonardo Maria Del Vecchio è una figura emergente nel panorama della finanza italiana. Figlio di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica deceduto il 27 giugno 2022, Leonardo Maria ha costruito una carriera di successo e ha diversificato i suoi investimenti in vari settori. Secondo Forbes, a fine aprile 2024, Leonardo Maria aveva un patrimonio personale di circa 4,6 miliardi di dollari.

Leonardo Maria Del Vecchio ha un matrimonio alle spalle. Si era sposato con Anna Maria Baldissera – nobile milanese che vanta Giacomo Puccini nell’albero genealogico – sono stati la coppia più magica del 2022. E del 2022 e basta, perché l’idillio era finito appena sei mesi dopo il sì.