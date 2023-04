Episodio molto particolare quello che ha visto protagonista Goffredo Cerza. Il compagno di Aurora Ramazzotti, diventato papà da pochi giorni con la nascita del figlio Cesare Augusto, ha deciso di compiere un gesto normale che fanno tutti i genitori. Peccato però che ad accoglierlo non sia stata la tranquillità, infatti è subito finito al centro dell’attenzione mediatica. Le foto postate sui social dal giovane sono state inequivocabili e hanno fatto comprendere cosa abbia dovuto sopportare.

A proposito del piccolo di casa di Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti, tutti si sono accorti che il figlio Cesare Augusto ha un dettaglio particolare. Il bimbo ha una chioma molto folta e molti fan hanno commentato facendo notare il dettaglio. “Mamma mia😍 ma quanti capelli ha?”, ha chiesto una follower della Ramazzotti. La neomamma ha risposto alla fan e ha ironizzato chiamandolo ”pelosetto’. “Sì, è un pelosetto”, ha confermato Aurora.

Goffredo Cerza, il compagno di Aurora Ramazzotti beccato col figlio Cesare Augusto

Goffredo Cerza si è recato a Milano e precisamente in Piazzale Giulio Cesare e non si è a conoscenza di una cosa, ovvero se Aurora Ramazzotti fosse presente con lui. Ciò che è sicuro è che il figlio Cesare Augusto fosse con lui all’interno del passeggino, che stava spingendo con amore. Il ragazzo 27enne si è subito accorto di una presenza di persone terze, che lo stavano seguendo passo dopo passo. E attraverso alcune Instagram stories, ha mostrato chi lo stava ‘pedinando’ in quei frangenti.

Anche se non ci sono stati commenti ufficiali da parte di Cerza, che si è limitato a postare un video e una foto, è sembrato che Goffredo fosse un po’ nervoso perché alcuni paparazzi hanno iniziato a scattare numerose immagini di lui e del bambino. Capiremo nelle prossime ore se ci sarà anche una reazione da parte della compagna o dello stesso Goffredo. Il brutto di essere vip è sicuramente questo aspetto, dato che non possono godersi la quotidianità familiare senza intromissioni di esterni.

Alcuni giorni fa Aurora ha scritto una dedica bellissima su Instagram, dopo aver postato una carrellata di immagini del figlio e del partner: “Due settimane fa sono nati anche mamma e papà”. A testimonianza delle grandi emozioni che hanno provato.