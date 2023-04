Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori da poco. Il figlio Cesare Augusto è nato alle 13 del 30 marzo 2023, nella Clinica Sant’Anna di Sorengo (Svizzera). Ad annunciare il lieto evento è stato il padre con un post su Instagram in cui si vedeva la sua mano insieme a quella del piccolo appena nato. Foto ovviamente condivisa dalla mamma Aurora Ramazzotti.

Tornati a casa da qualche giorno Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno vivendo i primi momenti da genitori insieme al figlio Cesare Augusto. Dopo aver condiviso ogni momento della gravidanza con i fan, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è presa una breve pausa dai social per vivere a pieno questo nuovo capitolo della sua vita.

Aurora Ramazzotti, il dettaglio del figlio Cesare: “È un pelosetto”

“Si devono godere questo momento sacro“, aveva detto Michelle Hunziker ai microfoni di Silvia Toffanin durante l’ospitata a Verissimo. La conduttrice è al settimo cielo per l’arrivo del suo primo nipotino e in questi mesi si è data da fare anche per allestire una cameretta nel suo appartamento di Bergamo, dove vive insieme alle figlie Sole e Celeste, zie di Cesare. Le due sorellastre di Aurora, figlie di Tomaso Trussardi, sono zie già molto protettive: “Sole dice: ‘Cesare è mio’ ha già una posizione di possesso”, ha detto ancora la conduttrice.. La bambina ora ha nove anni mentre la sorellina Celeste otto ma ormai sono diventate le grandi di casa e sono felicissime di essere zie.

Dopo la pausa social, Aurora Ramazzotti ha deciso di tornare sui social con una serie di foto. E “due settimane fa sono nati anche mamma e papà”, ha scritto lei sotto al nuovo post pubblicato insieme al piccolo e al fidanzato Goffredo. Nella serie di fotografie postate sul suo profilo Instagram mamma, papà e figlio sono immortalati in diversi momenti. L’allattamento sul divano, il pisolino con papà e una delle prime uscite al ristorante con il figlio.

Naturalmente, a distanza di pochi minuti dalla pubblicazione degli scatti sono arrivati tantissimi commenti dei fan della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. E in molti hanno notato un dettaglio sul piccolo Cesare Augusto. Il bimbo ha una chioma molto folta e molti fan hanno commentato facendo notare il dettaglio. “Mamma mia😍 ma quanti capelli ha?”, ha chiesto una follower della Ramazzotti. La neomamma ha risposto alla fan e ha ironizzato chiamandolo ”pelosetto’. “Sì, è un pelosetto”, ha confermato Aurora.