Giulia Stabile, il gesto sotto gli occhi di tutti. Il talent show di Maria De Filippi ha permesso a Giulia di trovare l’amore. Ovviamente stiamo parlando di Sangiovanni con cui l’ex allieva di Amici ha trascorso 2 anni di relazione. Poi, come una doccia fredda, la notizia della rottura tra i due. Nel giro di poco tempo le indiscrezioni avrebbero fatto venire alla luce un nuovo amore nella vita del cantante di cui però non si conoscono i dettagli. La vicenda non finisce qui, perché dopo una rivelazione di Sangiovanni sarebbe anche scoppiata una polemica. Come avrà reagito Giulia? Ecco svelato cosa è successo.

Il gesto di Giulia Stabile contro Sangiovanni. Nessun dubbio ormai su di loro, Giulia e Sangiovanni non formano più una coppia. Nella vita del cantante, inoltre, sembra essere entrato un nuovo amore. Ma le notizie non si fermano a questo. Infatti nel corso di un’intervista per MTV Italia, Sangiovanni avrebbe risposto alle domande del giornalista tra cui quella inerente la pazzia più grande fatta per amore. La risposta del cantante ha generato una polemica.

Il gesto di Giulia Stabile contro Sangiovanni. I fan lo hanno subito notato: “Ci è rimasta male…”

“Ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. È una pazzia, tanti cash per niente!”, avrebbe risposto Sangiovanni. Nel giro di poco tempo tra i fan di Giulia si è diffuso un malcontento sfociato poi in un dibattito su X. A detta di alcuni, dunque, il cantante avrebbe sottolineato che la pazzia più grande, dunque, non l’avrebbe fatta per la ballerina. La questione non è poi finita qui e tra i diversi commenti, alcuni non sono andati di certo sul leggero.

“Praticamente ha fatto capire di essere andato dall’altra parte del mondo per una, facendo capire che non era Giulia. Per lei veniva a Roma solo quando c’erano le partite di calcio o i concerti”, ha commentato qualcuno, e ancora: “Può essere una ca**ata, ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l’ha certo fatta per Giulia”.

A fronte di tutto questo polverone, dunque, anche Giulia Stabile avrebbe ritenuto opportuno dire o fare qualcosa. Nello specifico Giulia sembra essersi mostrata piuttosto d’accordo con le riflessioni dei fan al punto da arrivare a mettere un like al commento. La vicenda sarebbe stata raccontata su Il Vicolo delle News. Morale della favola? Dopo il gesto della ballerina, però, il like come per magia è scomparso. “Lei ha messo un like per far capire che è rimasta male”, ha commentato un utente.