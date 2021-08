Giulia Stabile è in un momento magico della sua vita. Da quando ha vinto l’edizione di ‘Amici’ ha ricevuto solamente belle notizie. Si è diplomata all’accademia di danza, ha conquistato un posto a Witty Tv ed è pronta a diventare ballerina professionista del talent di Maria De Filippi. Inoltre, ha vissuto una bellissima esperienza anche in veste di co-conduttrice di ‘Tu Sì Que Vales’, al fianco della showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma ora le è successa una cosa molto sgradevole.

La fidanzata di Sangiovanni ha deciso di usare il suo profilo Twitter per denunciare quanto accaduto. Le hanno fatto una cosa senza chiederle l’autorizzazione preventiva e per questa ragione ha invitato tutti i suoi seguaci, a fare in modo che questa situazione spiacevole possa interrompersi il prima possibile. Non sarà semplice ottenere ciò che desidera la ragazza, ma lei ci sta provando ugualmente nella speranza che coloro che si sono divertiti alle sue spalle possano stopparsi all’istante.

Giulia Stabile si è concessa una vacanza al mare, in compagnia del suo inseparabile partner Sangiovanni. E qualcuno è riuscito a beccarla e a paparazzarla di nascosto. Successivamente questa immagine è stata diffusa sui social network ed è diventata virale in pochissimo tempo. Ma lei non è affatto d’accordo su quanto sia avvenuto ai suoi danni e ha voluto fare un post, che non ha bisogno di molte interpretazioni, nel quale invita tutti ad eliminare quella istantanea che non vuole sia online.





Ecco quanto ha scritto su Twitter la bravissima ballerina Giulia Stabile, che ha evidentemente l’umore sotto i tacchi: “Ei, sto vedendo che sta girando una foto che mi è stata scattata da qualcuno oggi al mare, vi posso chiedere di aiutarmi a smettere di divulgarla? E se l’avete postata per piacere di eliminarla? Grazie in anticipo, spero capiate”. Questo appello accorato di alcune ore fa è stato letto da migliaia di persone e la giovane spera che chiunque abbia commesso questi atti possa interromperli immediatamente.

ei, sto vedendo che sta girando una foto che mi è stata scattata da qualcuno oggi al mare, vi posso chiedere di aiutarmi a smettere di divulgarla e se l’avete postata per piacere di eliminarla🙏🏼🙏🏼 grazie in anticipo💞 spero capiate August 19, 2021

Maria De Filippi amerebbe alla follia Giulia Stabile e la apprezzerebbe tantissimo per le sue qualità umane e professionali. E per il suo futuro ha in mente cose grandiose, come confermato da ‘Nuovo’: “Maria De Filippi crede molto in Giulia e ora ha grandi progetti per lei”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma molto probabilmente potremo vederla all’opera anche in altri ambiti televisivi.