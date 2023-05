Giulia Salemi c’è rimasta malissimo. Il racconto arriva dalla stessa ex concorrente del GF Vip e forse prossima opinionista di Alfonso Signorini, dicono i beninformati. L’episodio si è verificato a Miami, dove è andata di recente in vacanza con il suo Pierpaolo Pretelli e il figlio di lui con cui ha instaurato un bellissimo rapporto. Sono tornati a casa e lei è pure tornata ad aprire il suo profilo Instagram, reso privato proprio qualche giorno fa senza dare spiegazioni ai suoi quasi 2 milioni di follower.

In realtà i fan di Giulia Salemi sono venuti a conoscenza di questo retroscena grazie a un tweet di Andrea Dianetti. L’attore e conduttore. Ha scritto di aver incontrato Emma Watson in un museo a Parigi. “Non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia”. Lei, famosissima attrice britannica, viene definita “carinissima e disponibile”, ma vista la richiesta di privacy Dianetti ha aggiunto di non poter allegare video del momento.

Giulia Salemi, il “no” della vip

E qui arriviamo a Giulia Salemi, che come tanti utenti ha lasciato un commento a questo tweet di Andrea Dianetti. A proposito c’è anche chi non crede minimamente al suo incontro con Emma Watson, ma questo è un altro capitolo. Tanti hanno raccontato le loro esperienze con i personaggi famosi e lo ha fatto anche la compagna di Pierpaolo Pretelli.

Che ha però spiazzato tutti raccontando del suo ‘faccia a faccia’ con Megan Fox. “Io ho incontrato prima Megan Fox qua in aeroporto a Miami ai controlli le ho chiesto un selfie e ha detto no secca“, ha scritto l’influencer che dunque è stata snobbata. “Che volpe che è… d’altronde… compensa con la recitazione“, la replica ironica di Dianetti.

E niente ho incontrato Emma Watson a Parigi… in un museo (non dico quale perché ce l’ha chiesto come cortesia) sì.. avete letto bene, ce l’ha chiesto😂

Carinissima e disponibile. Non allego video per motivo di cui sopra. 😭 — Andrea Dianetti ⚡️ (@AndreaDianetti) May 20, 2023

Ma ovviamente il racconto di Giulia Salemi non è passato inosservato tra i suoi tanti fan, che hanno invaso di messaggi il suo commento e ‘condannato’ l’atteggiamento della star americana. “Lo doveva chiedere lei a te”, scrivono diversi utenti. E pure, sempre con una punta di ironia: “Come osa? se ne pentirà”.