I fan di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono letteralmente al settimo cielo, dopo la bellissima notizia uscita fuori in queste ore. I due stanno vivendo una meravigliosa storia d’amore, da quando si sono incontrati al ‘Grande Fratello Vip’. Da quel momento in poi non si sono mai lasciati e hanno zittito anche i più scettici, i quali ritenevano che la loro love story fosse destinata a durare pochissimo. Adesso un altro obiettivo importante è stato raggiunto da entrambi e lei non può che esserne felice.

Soffermandoci un attimo su Pierpaolo, Andrea Zelletta ha rivelato di essere stato lui ad inviare l’ultimo messaggio a Pierpaolo Pretelli. “Io mi aspettavo una telefonata visto che l’ultimo messaggio è stato il mio. Una telefonata con un semplice perché hai fatto o detto questo. Io non credo di aver sbagliato nei suoi confronti”. Zelletta spera in un chiarimento con Pretelli. Ci sarà occasione per confrontarsi, però, e tra non molto: 7,8 e 9 giugno Andrea farà parte con lui della Nazionale New Dreams.

Nelle scorse ore Pierpaolo Pretelli ha annunciato l’uscita della sua nuova canzone, che si intitola ‘L’estate più calda’, che vuole candidarsi come uno dei tormentoni estivi. La si potrà ascoltare precisamente dal prossimo 18 giugno, quando sarà fuori dappertutto. Ma non è l’unica notizia ad aver elettrizzato i follower. Infatti, la bella notizia riguarda in un certo senso anche Giulia Salemi, la quale non sarà spettatrice passiva di questo evento magnifico. Infatti, sarà una delle assolute protagoniste del brano.





Stando a quanto riportato dal settimanale ‘Chi’ di Alfonso Signorini, nel videoclip della canzone di Pierpaolo Pretelli ci sarà proprio Giulia Salemi. Le riprese del filmato in questione sono state effettuate alcuni giorni fa sull’isola di Ischia, in Campania. E nelle storie Instagram dell’ex velino di ‘Striscia la Notizia’ è infatti apparsa anche lei in un breve video. Dunque, coppia non solo nella vita di tutti i giorni e a livello sentimentale, ma anche per quanto riguarda gli aspetti prettamente lavorativi.

Giulia Salemi si era resa protagonista di una gaffe proprio sulla canzone nella giornata del 4 giugno, svelando il nome della stessa. Nonostante la figlia di Fariba si sia accorta della titanica gaffe fatta, cancellando in fretta e furia il video, non è però arrivata in tempo. E dunque l’incredibile defaillance si è purtroppo verificata, senza che potesse far più nulla.