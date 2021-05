Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: alla faccia di chi non pensava che durasse, dopo il GF Vip sono partiti per la prima vacanza d’amore insieme. La loro storia, sbocciata negli ultimi mesi del reality show, ha resistito anche alla distanza visto che lei vive a Milano e lui a Roma e ora la coppia si è concessa un viaggetto all’estero.

Il primo in assoluto da quando si sono innamorati. I cosiddetti Prelemi sono volati in Repubblica Domenicana, in un paradiso tropicale dove si stanno godendo ore di puro relax, tra sole, mare e buon cibo come mostrano entrambi su Instagram. Un reel, a questo proposito, li immortala in aeroporto prima della partenza e un attimo dopo immersi nelle splendide acque di Samanà.



Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la prima vacanza insieme



Tanto Giulia Salemi quanto Pierpaolo Pretelli non fanno a meno di raccontare ai loro tanti fan le loro giornate. E mentre l’influencer italo-persiana posta scatti in bikini con curve in bella vista, l’ex velino di Striscia la Notizia si dedica alla palestra e ai muscoli. Sì, anche in vacanza. E Giulia, come raccontato alla Gazzetta dello sport si è lasciata coinvolgere dall’entusiasmo del fidanzato per lo sport e l’attività fisica.







“Pierpaolo è molto sportivo, gli piace correre, a me non tanto, ma talvolta facciamo qualche esercizio insieme”, ha raccontato Giulia Salemi al quotidiano sportivo. “La nostra prima mini vacanza all’estero – ha scritto l’influencer. “Non è che siamo all’Isola qua? Non è che c’è tua madre? Oh, oh… ho visto Fariba” – scherza invece lui. Ma Fariba, che è stata da poco eliminata dall’Isola dei Famosi 2021 sta trascorrendo la quarantena.

Tornando al viaggio, come detto i Prelemi si trovano a Samanà, un vero e proprio paradiso terrestre della Repubblica Domenicana e alloggiano al Bahia Principe Grand El Portillo, un resort meraviglioso come si vede dalle tante immagini postate dalla coppia. Il prezzo per soggiornare in questo meraviglioso villaggio? In rete si scopre che per trascorrere 6 notti in questo periodo, ad esempio, in formula all inclusive, il prezzo è di circa circa 800 euro (per due persone). Senza sconti, invece, si paga più di mille euro. Ma chiaramente il costo del biglietto per raggiungere la Repubblica Domenicana non è incluso.