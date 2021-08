Quella di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è una bellissima storia d’amore che è nata quasi per caso al Grande Fratello Vip e diventata giorno dopo giorno sempre più seria e solida. Un amore sbocciato davanti a coinquilini vip e milioni di italiani, quando era ancora ‘calda’ l’amicizia speciale del modello ed ex Velino di Striscia la notizia con Elisabetta Gregoraci.

Di fatto non c’è mai stato niente tra i due, ma il pubblico del GF Vip fino alla fine e anche oltre ha continuato a ricamare su un’eventuale storia tra i due. Anche quando è arrivata a Cinecittà Giulia Salemi e si è avvicinata sempre di più a Pierpaolo Pretelli. Oggi, mesi dopo, questa coppia nata davanti alle telecamere si separa raramente e anche se entrambi hanno sempre chiarito che le nozze non rientrano nei loro piani imminenti sembra che qualcosa sia cambiata nell’ultimo periodo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano?



E non solo ‘in famiglia’. Perché come i telespettatori ricorderanno bene, ai tempi del reality di Canale 5 la famiglia di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno avuto delle incomprensioni. I genitori di lui non vedevano di buon occhio l’influencer italo-persiana e facevano spudoratamente il tifo per Elisabetta Gregoraci, per la quale il gieffino aveva preso una cotta.





Ma ad oggi la situazione è cambiata e Giulia Salemi è riuscita a fare breccia nel cuore dei parenti del fidanzato. Di recente ha preso parte anche alla festa di compleanno di Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli e ha condiviso sui social diversi scatti con tutta la famiglia. E c’è sereno anche con Ariadna Romero, la ex compagna di Pretelli che Giulia conosceva già da tempo. Ma la notizia che sta rimbalzando sui social riguarda i fiori d’arancio.



La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli procede così a gonfie vele e i due sarebbero vicini a diventare marito e moglie. A lanciare la bomba di gossip l’esperto di cronaca rosa Investigatore Social che assicura, attraverso fonti vicino alla coppia dei Prelemi che l’influencer e il modello che presto vedremo a Tale e Quale Show avrebbero già iniziato i preparativi per il grande giorno. “Pierpaolo e Giulia presto sposi. I due starebbero organizzando il futuro matrimonio con tanto di famiglia, quindi un figlio”, aggiunge su Instagram l’Investigatore Social.