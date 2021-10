Sul loro amore ben pochi ci avrebbero scommesso un euro. Quello tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrava il classico amore nato “a favor di telecamera”. Insomma l’ennesima storia nata per far parlare di sé, per mettersi in mostra. Molta strategia, poco sentimento. E invece la coppia ha superato ogni più rosea aspettativa e il legame, anziché indebolirsi, si è rafforzato anche fuori dalla Casa del GF Vip 5. In diverse occasioni entrambi hanno confermato di aver trovato la persona giusta.

E proprio recentemente Pierpaolo Pretelli è scoppiato addirittura in lacrime mentre parlava della sua bella. Quando la regia ha mandato in onda un video in cui Giulia ripercorre tutte le tappe della relazione nata all’interno del reality l’ex velino non ha retto all’emozione. Tra le lacrime ha ammesso: “Sto vivendo un momento magico e questo grazie a lei. Giulia crede in me e mi dà quella benzina, quella forza a realizzare i miei sogni”. Ed ora sulla coppia arriva la voce bomba!

A lanciare quello che sembra essere il gossip del momento è Riccardo Signoretti. Il direttore della rivista “Nuovo” dedica alla coppia un servizio in cui leggiamo: “Nessuno avrebbe scommesso su questo amore. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, l’annuncio più dolce: la famiglia si allarga”. Insomma c’è davvero poco da lasciare all’immaginazione. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno per diventare genitori?





Andando a spulciare sui profili Instagram dei diretti interessati troviamo conferma che l’amore tra i due procede a gonfie vele. Ci sono foto dei due felici e sorridenti con le didascalie “Dammi tre parole: Roma , Pier & Amore” e “Da piccolo l’amore lo immaginavo così”. Ma nessuna conferma della lieta novella. In ogni caso potrebbe essere proprio Pierpaolo Pretelli, a breve, a sciogliere ogni riserva e fare il grande annuncio.

Secondo quanto riportato da Riccardo Signoretti su “Nuovo” Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbero presto diventare genitori. Inutile cercare conferme, i due al momento non parlano. Ma potrebbe farlo presto Pierpaolo. L’ex gieffino infatti sarà ospite martedì 26 ottobre di Alberto Matano nel talk show di Rai1 “La vita in diretta”. In particolare il modello parlerà della sua esperienza a “Tale e Quale Show”, ma chissà che non sveli la verità sulla notizia bomba lanciata da Nuovo…