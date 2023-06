Giulia Salemi ha sorpreso tutti con una foto clamorosa, pubblicata nelle scorse ore e che ha fatto subito notizia in tutta la rete. Infatti, nessuno si aspettava di vederla in compagnia di quella persona, ma invece ecco che si è materializzato qualcosa che poteva sembrare impossibile fino a poco tempo fa. Ma in questa estate 2023 è arrivato anche il momento di fare questo incontro incredibile, che farà sicuramente parlare ancora per giorni.

Parlando sempre di Giulia Salemi, prima di dirvi tutto su questa foto ‘storica’, nei giorni scorsi lei avrebbe pensato di fare una sorpresa al fidanzato Pierpaolo Pretelli. Peccato però che la sorpresa non sia per nulla riuscita: “Mi faccio sempre sgamare per i 100 messaggi che invio prima della sorpresa”, ha spiegato Giulia. Pierpaolo ha pensato di fare finta di non vedere la fidanzata arrivare, proprio per non rovinare la sorpresa pensata per lui. Ma la verità è che l’ex gieffino ha chiaramente visto Giulia arrivare in aeroporto per poi dirigersi verso di lui.

Giulia Salemi e l’incredibile foto sui social: con chi era

Intanto, a breve come promesso vi parleremo di Giulia Salemi e di questa foto scottante, ma dobbiamo anche ricordarvi cosa ha detto qualche giorno fa sul futuro al GF Vip, come scritto da Novella 2000: “Non so. Non sono stata licenziata, non ho firmato. In ogni caso: grazie Signorini. È un guru e un sostegno. Sono fortunata: la sola mai ripescata dal cesto dei concorrenti per passare in studio”. Ma torniamo all’immagine di poche ore fa.

Giulia ha postato una foto nelle sue Instagram stories, dove appare Alberto De Pisis ma soprattutto Elisabetta Gregoraci. Una situazione insolita, dato che tra le due non c’era stato un rapporto bellissimo quando avevano partecipato al GF Vip. L’ex di Briatore si era inizialmente avvicinata a Pierpaolo, ma non aveva voglia di andare oltre la semplice amicizia. Poi Salemi e Pretelli si erano successivamente innamorati e a quanto pare, essendo passato parecchio tempo, l’astio tra le due donne è stato cancellato.

Comunque già lo scorso mese di maggio Giulia ed Elisabetta erano state viste insieme ad un evento, organizzato da Fedez. Nonostante non siano da considerare due grandi amiche, ormai c’è un rapporto di rispetto reciproco.