Giulia Salemi, una foto che azzera tutte le voci. Nonostante l’influencer fosse negli Usa, negli ultimi giorni il gossip ha travolto la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli. I due si sono conosciuti e innamorati nella Casa del GF Vip e proprio di recente hanno attraversato un ‘periodo no’. In quell’occasione però non erano solo chiacchiere: lo aveva confermato da lei in diretta nello studio di Alfonso Signorini.

Aveva parlato di crisi con il compagno e a fare da paciere tra i due è stato proprio il conduttore del GF Vip, che ha visto sbocciare il loro amore e che è amico di entrambi. Sarebbe bastato solo qualche giorno per perché i due superassero quella fase difficile del loro rapporto ma proprio tanta velocità ha insospettito i fan.

Giulia Salemi, la nuova foto e tutti muti

Quella rappacificazione così repentina non ha convinto tutti. E forse gli stessi fan dei Prelemi che avevano avuto questi dubbi hanno iniziato a rumoreggiare alla vista del video in discoteca di lui in compagnia di una ragazza. Il tutto mentre Giulia Salemi era oltreoceano.

La clip girata da un utente social mostrava l’ex conduttore GF Vip Party in un noto locale di Milano ballare insieme a una donna e i più sospettosi si sono subito attivati per capire se quelle immagini nascondessero qualcosa. Lui ha ‘reagito’ mettendo dei semplici like a chi difendeva la sua buonafede e il suo amore per Giulia.

Lei nelle ultime ore, come anticipavamo sopra, ha fatto di più: in un colpo solo ha spazzato via ogni dubbio, sospetto, domanda e voce sulla sua storia con Pierpaolo Pretelli. Appena atterrata a Milano, è bastato pubblicare una foto, quella di un loro abbraccio, per mettere a tacere le indiscrezioni a proposito di un tradimento e quindi di rottura. Per la cronaca anche Pier ha ripubblicato quella Storia.