Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, nuovo scoop sulla coppia nata dentro la casa del Grande Fratello Vip. Secondo i più attenti fan della coppia a breve potrebbe esserci l’annuncio ufficiale dell’addio. Intanto l’investigatore social Alessandro Rosica ha sganciato una bomba senza precedenti sulla coppia. Sul profilo Instagram di Rosica escono fuori particolari che nessuno immaginava. Tanto che centinaia sono stati i commenti allo scoop.

Scrive un’utente: “A me non hanno mai fatto impazzire più di tanto però mi dispiace lo stesso. Una cosa la devo dire. Loro non hanno mai fatto il circo e mai offese pubbliche. Sono sempre stati molto maturi entrambi”. E ancora: “Si vedeva da tempo. Hanno paura a dirlo perché funzionano bene come coppia ma poco singolarmente. Gli sponsor i fan e i soldi sono più importanti”.





Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sono lasciati, lo scoop di Rosica

Ma cosa ha scritto Rosica? Ecco: “Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non vivono più insieme. A seguito dei miei scoop recenti dove raccontavo la storia oramai agli sgoccioli, Pierpaolo ha fatto i bagagli e vive da un’altra parte. I motivi?!? Già da tempo le cose non andavano più bene, non c’è più quel sentimento forte che li legava. Prima era tutto vero? Assolutamente si!!!”.

“Tant’è che li ho sempre supportati e difesi da tutte le fake news che sono circolate in questi anni. C’è qualche contratto che li obbliga a stare insieme per finta? No!!! Nessun contratto, forse paura di deludere quel fandom che li ha tanto amati e supportati, ovviamente sanno che insieme valgono di più televisivamente”.

Quindi conclude: “Attualmente è finita a seguito di una grandissima crisi tra i due e probabilmente per l’anno prossimo annunceranno pubblicamente la fine che io vi racconto da mesi. Premetto che adoro Giulia e Pier, ma non posso far finta di nulla, ho smesso di tifare per un qualcosa che ad oggi non esiste più. Abbraccio forte Giulia e Pier, dolcissimi, anche se proveranno a smentirmi io conosco i loro spostamenti e amici che mi aggiornano passo dopo passo attualmente è così”.