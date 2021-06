Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amore a gonfie vele dopo il GF Vip. Mesi dopo l’avventura nella Casa più spiata d’Italia dove si sono innamorati, l’ex velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo iraniana sono sempre più uniti e complici. Nei giorni scorsi anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi reduce dall’Isola dei Famosi, ha sottolineato di credere molto nella loro storia.

“Piccola mia ti ho cresciuta e ora sei diventata una piccola grande donna, e spero che fra 2 anni diventerai mamma come me…”. Sempre dalla sua parte, Fariba Teherani ha difeso più volte Giulia Salemi”, ha detto la ex naufraga scatenando subito i fan dei Prelemi. Poi ha aggiunto, parlando della figlia: “È una sveglia, una cuoca, una cameriera, una professoressa, un’impresaria, una psicologa, un’infermiera e un gpp (trova tutto!)”.

Giulia Salemi emozionata: la sorpresa di Pierpaolo Pretelli la fa commuovere

Giulia Salemi ha anche un cuore grande. Lei e Pierpaolo Pretelli avevano fatto rotta verso Pistoia per fare visita alla famiglia di Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni morta intrappolata in un macchinario sul posto di lavoro lo scorso maggio. Un incidente terribile dopo il quale l’influencer ed ex gieffina ha avviato una raccolta fondi per poter aiutare i familiari di Luana e il suo bambino.





Vivono ancora in due città separate i Prelemi, ma quando gli impegni glielo permettono trascorrono ogni momento insieme e non dimenticano di aggiornare i fan sui social. Proprio in questi giorni è uscito il nuovo singolo di lui, “L’estate più calda”, traguardo per il quale Pier ha ringraziato di cuore anche la fidanzata per averlo sostenuto nel progetto. Poche ore fa, invece, l’ha sorpresa e fatta emozionare fino alle lacrime.

Pierpaolo Pretelli ha festeggiato con Giulia Salemi i sei mesi dal loro primo bacio. Era infatti il 26 dicembre scorso quando al GF Vip, sotto al vischio, si scambiarono il primo in diretta e per celebrare questo momento ha fatto arrivare al tavolo del locale in cui erano un dolce con una candela. “26 dicembre bacio sotto al vischio, 26 giugno ancora qui…insieme”, ha scritto lui tra le Storie con Giulia protagonista incredula e commossa da tanto romanticismo.