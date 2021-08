Giulia Salemi è pazza d’amore per il suo Pierpaolo Pretelli. Si sono conosciuti e innamorati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e quando sono usciti dal reality non si sono più lasciati. Ora si godono l’estate prima che gli impegni lavorativi ricomincino per entrambi (lui sarà uno dei concorrenti di Tale e Quale Show in autunno) e pochi giorni fa, in occasione del compleanno di Pier, Giulia Salemi ha voluto dedicargli un lunghissimo messaggio sui social.

“Tu mi rendi felice Pier, ma felice come non lo sono mai stata e quasi non ci credo – ha scritto l’influencer italo-persiana al fidanzato – Stento a credere che in così poco tempo io stia vivendo una storia d’amore così intensa. Siamo complici in tutto, ridiamo sempre e non riusciamo a stare separati per più di 2 ore, siamo attaccati al cellulare come due adolescenti”.

Giulia Salemi, la foto inedita di mamma Fariba Tehrani

E ancora: “Non abbiamo mai smesso di guardarci come le prime volte ed io amo quando ci guardiamo senza dirci nulla. Amo i nostri risvegli e quando restiamo a letto avvinghiati come se avessimo sempre paura di perderci. Amo quando mi canti Cesare duecento volte solo per vedermi sorridere mentre lo fai”. La risposta di Pierpaolo non è tardata ad arrivare.





Ed è stata super dolce: “Che dire! Mi hai fatto piangere come un bimbo. Mi hai stravolto la vita, mi fai sentire ogni giorno l’uomo più fortunato del mondo… il destino ci ha uniti… ci meritiamo, meritiamo l’amore che proviamo evidentemente. Grazie … tu sai… e grazie anche ad Alfonso, lei è tutto per me. Ti amo”. Ora, invece, è stata Fariba Tehrani a fare una sorpresa a Giulia Salemi e in generale a tutti i suoi fan.

La ex naufraga e mamma di Giulia Salemi ha condiviso tramite una delle Stories su Instagram un’immagine inedita della figlia. Nello scatto era giovanissima Giulia: aveva solo 15 anni e, soprattutto, aveva i capelli biondi. Proprio così. E da qui il sondaggio lanciato da Fariba, che all’Isola si è schiarita: “Credo che noi non stiamo proprio bene da bionda?! […] Mi avete visto bionda a L’Isola. Qui Giuly a 15 anni”. Quindi 3 opzioni di risposta per i follower: “State bene”, “Discretamente” oppure “Proprio per niente”. Voi che rispondereste?