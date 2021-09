E ora c’è la conferma: l’ex tronista di UeD è incinta. Aspetta il primo figlio e anche se l’annuncio lo aveva dato via social a maggio scorso quel post era passato inosservato (fino a ieri aveva il profilo Instagram privato, ndr) ma ora che il pancino inizia a vedersi questa gravidanza è balzata agli occhi di tutti. Sembra solo un lontano ricordo, dunque, la relazione presto finita con il corteggiatore scelto nello studio di Maria De Filippi.

Oggi la ex tronista è innamorata e in dolce attesa. Manuel, il suo fidanzato e dunque futuro papà, sembra essere estraneo al mondo dello spettacolo. Dando un’occhiata ai loro social è evidente quanto siano affiatati dalle tenere dediche che si scambiano. Manuel, ad esempio, scrive alla sua fidanzata: “Questo mondo ha più colori insieme a te” e Giulia replica con un “Ti amo”.

Giulia Quattrociocche di UeD è incinta

Nelle foto di maggio scorso, in cui il pancino baciato da Manuel ancora non si vede ma c’è l’ecografia in primo piano Giulia Quattrociocche accompagna i due dolci scatti con un verso della canzone Ragazzo fortunato di Jovanotti: “Sono una ragazza fortunata perché non c’è niente che ho bisogno”.





Per i fan di UeD Giulia Quattrociocche non è certamente una sconosciuta. Gli appassionati della trasmissione ricorderanno bene la romana arrivata nello studio ad agosto 2019 nonostante abbia concluso molto in fretta il suo percorso da tronista. La scelta era tra Alessandro Basciano e Daniele Schiavon.

A dicembre 2019 Giulia Quattrociocche scelse Daniele Schiavon, ma circa tre mesi più tardi, a marzo del 2020, lui annunciò la fine della loro relazione: “Le cose non sono andate. Non c’è stato alcun tradimento ma una serie di circostanze che ci hanno allontanato”. E infine: “Quando manca la fiducia non si può fare nulla”. Ma ora come detto tutto questo è acqua passata per la tronista, innamoratissima di Manuel e felice di diventare mamma per la prima volta.