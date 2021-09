Giulia Quattrociocche si è fatta conoscere per la sua partecipazione come tronista a Uomini e Donne. Era la stagione 2019/20 e fino a quel momento Giulia era una ragazza sconosciuta al mondo della tv. Nel settembre 2019 inizia il percorso televisivo della ragazza. Accanto a lei, siedono sul trono Giulio Raselli, Carlo Pietropoli, Alessandro Zarino e Sara Tozzi. Tra i suoi corteggiatori c’è anche Alessandro Basciano che però non la conquista fino in fondo.

Alla fine del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi, Giulia Quattrociocche sceglie il corteggiatore Daniele Schiavon. In un primo momento sembravano uno fatto per l’altra, poi a marzo 2020 la rottura improvvisa. A dare l’annuncio lo stesso Schiavon, attraverso una diretta Instagram con la fanpage Uomini e Donne Classico e Over.

Il ragazzo ha ammesso di aver fatto il possibile per continuare la relazione con la verace romana ma maldicenze e litigi hanno bruciato la liaison. Da qui la decisione da parte di entrambi di troncare e prendere strade differenti. “Ci sono state tante circostanze che ci hanno allontanati. È una donna fantastica, anche quando c’è stato il lutto (dello zio dell’ex corteggiatore, ndr), si è presentata ed è stata vicina alla mia famiglia. È una donna con la D maiuscola e non posso dirle nulla”, ha premesso Daniele sui social network.





Nel frattempo Giulia Quattrociocche ha cercato di stare lontana dal mondo del gossip. Quando Maria De Filippi ha scelto lei per il Trono Classico non aveva neanche i social, poi si è iscritta, ma il suo profilo è privato. Tuttavia non è privato il profilo del negozio in cui la ragazza si è recata per fare shopping. L’hanno fotografata e mostrata sui social. Il magazine NewsUeD è venuto in possesso di quelle immagini e si nota come l’ex tronista abbia un bel pancione. Probabilmente è incinta anche se da parte sua al momento c’è il silenzio più assoluto.

L’abito che indossa inoltre è bello aderente, questo lascia intravedere il pancino sospetto. Ma non solo, perché a evidenziare ulteriormente il pancino sono le righe del vestito. Anche lo scorso anno era esploso il gossip su una sua possibile gravidanza, ma allora le voci furono prontamente smentite: “È una bufala, una cavolata”, assicurò Giulia Quattrociocche. Chissà se ora le cose sono davvero cambiate.