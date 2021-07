Giulia e Silvia Provvedi de Le Donatella sono insperabili. Nel lavoro come nella vita. La coppia di gemelle che abbiamo visto anche all’Isola dei Famosi e poi al GF Vip nelle ultime settimane si è anche lanciata nella promozione di una linea di costumi disegnata direttamente da loro, che hanno sponsorizzato anche e soprattutto attraverso l’account social che gestiscono insieme.

Ed è sempre lì, su Instagram, che condividono spesso tenere immagini della piccola di casa, Nicole, nata dall’unione di Silvia con l’imprenditore Giorgio De Stefano. L’uomo, molto conosciuto nei salotti milanesi, è originario di Reggio Calabria e il 24 giugno 2020, proprio pochi giorni prima della nascita della bambina, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia del suo arresto.

Giulia Provvedi, incidente in spiaggia: il video della caduta

Silvia Provvedi, che ha di recente dichiarato di essere fidanzatissima e di credere fermamente nell’innocenza del su compagno, può comunque contare sull’aiuto della zia Giulia nel crescere la sua piccola, che come detto è spesso protagonista dei post e dei video de Le Donatella, a maggior ragione adesso che sono tutte in vacanza, al mare. Ma l’ultimo filmato riguarda solo Giulia Provvedi.





Ha avuto un’avventura decisamente in spiaggia la cantante del duo Le Donatella: Giulia Provvedi è stata vittima di un incidente mentre registrava un video da pubblicare sul profilo Instagram che condivide con la sorella. Stava correndo sul bagnasciuga con una bottiglia in vetro, quando è inciampata finendo per spaccarsi uno dei denti incisivi. “La mia situazione sentimentale nel 2021 in un video” è il titolo ironico del filmato.

Il video mostra tutta la sequenza della caduta, fino all’immagine di Giulia Provvedi con il dente spaccato. La cantante non ha però perso il buon umore e ironia, come dimostra la didascalia del post che di fatto è un modo per sdrammatizzare le sue disavventure sentimentali. Pioggia di commenti (diversi “Ma perché?!” e “Senza parole”) e di risate sotto. Ricordiamo che tempo fa Giulia Provvedi ha avuto una lunga relazione con il calciatore Pierluigi Gollini.