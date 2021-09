“È incinta!”. Giulia Cavaglià di UeD con “pancino sospetto”. Poi il test di gravidanza, davanti a tutti

Nelle ultime ore sul web sta facendo molto discutere un video di Giulia Cavaglià, ex dama di Uomini e Donne. Nella breve clip la protagonista si trovava ad una serata in compagnia di amiche e tutti i cacciatori di gossip non hanno potuto fare a meno di notare un particolare super succoso. Ma facciamo qualche passo indietro.

Una volta terminata la sua esperienza a Uomini e Donne, Giulia Cavaglià ha perso interesse nella vita da jet set, preferendo ritirarsi nell’intimità di una vita più discreta. Nonostante ciò è comunque molto presente sui social, ed è proprio lì che sono stati pubblicati dei contenuti dai quali non si è atteso un attimo per estrapolare un gossip davvero consistente.

La protagonista si trovava ad una serata in compagnia di amiche e, nella clip in questione, ha sfoggiato un pancino alquanto sospetto. Proprio per questa ragione, in molti hanno cominciato a credere che effettivamente, la ex dama potrebbe essere davvero in dolce attesa. Scopriamo cosa è emerso.





La protagonista è felicemente fidanzata con il dj Federico Chimirri. I due hanno intrapreso una relazione dopo che la dama ha interrotto il legame con il noto Francesco Sole. Dopo una brutta batosta, infatti, l’ex tronista del date show di Maria De Filippi ha riscoperto la voglia di amare.

A far sorgere il sospetto di una gravidanza è stato un video pubblicato da Antonella Fiordelisi, amica della dama. Nei video in questione, però, ad un certo punto Giulia Cavaglià si volta di profilo e sfoggia una pancia che ha tutta l’aria di appartenere ad una donna incinta. Dopo la polemica però la Cavaglià ha deciso di fare un test di gravidanza e di pubblicarne l’esito su Instagram per chiarire ogni dubbio. Sarà per la prossima!