La vip della tv ha finalmente ritrovato l’amore. Dopo essere stata fidanzata per 4 anni con il precedente partner, si era lasciata ma adesso ha smesso di essere single e tramite una sua amica è stato praticamente ufficializzato il suo fidanzamento. A svelare tutti i dettagli ci ha pensato il sito ‘Gossip e Tv’, che ha scoperto chi sia lui e soprattutto che lavoro svolga. Nessuno si aspettava questa notizia, invece il personaggio famoso ha sorpreso tutti con un bacio davvero passionale.

Quando aveva interrotto la sua precedente relazione sentimentale, solamente 15 giorni fa, aveva fatto sapere: “Gli ultimi 4 anni della mia vita li ho passati a costruire qualcosa che non è mai esistita. Quando cadi dalle nuvole ti fai malissimo e smetti di credere nelle cose belle della vita”. Nonostante il suo umore non fosse proprio straordinario, questa nuova persona le ha già tolto tutti i dubbi e le preoccupazioni e ha deciso dunque di credere nuovamente nell’amore. Ma scopriamo di chi stiamo parlando.





Giulia Calcaterra si è fidanzata: chi è il partner

Stiamo parlando di un volto molto noto nel piccolo schermo, infatti ha lavorato anche come velina di ‘Striscia la Notizia’ in passato. Lei e il nuovo fidanzato, come riferito da ‘Gossip e Tv’, hanno vissuto momenti indimenticabili in Croazia. Qui, si è lanciata dal ponte con il paracadute e lui le ha dato una grossa mano per affrontare nel migliore dei modi quella avventura. Lei ha esclamato sui social: “Dopo quattro salti vincolati in cui Luca mi apriva la vela, siamo passati allo step successivo”. Mentre il bacio lo ha immortalato l’amica Alina.

Stiamo parlando di Giulia Calcaterra, ex velina di ‘Striscia la Notizia’ insieme ad Alessia Reato. Lei era stata fidanzata con Nick Pescetto per 4 anni, ma ora ha trovato la gioia con un altro uomo. La nuova fiamma di Giulia Calcaterra si chiama Luca Giovannini, che è un atleta molto esperto di paracadutismo. Stando a quanto appreso, lavora a Milano nel centro ‘Aero Gravity’. Inoltre, è stato anche il fondatore di ‘Human Flight Official’. L’amica Alina Turculet ha commentato ironicamente le loro effusioni: “Madonna il diabete”.

Giulia Calcaterra, classe 1991, ha iniziato la sua carriera nel 2011 a Miss Italia. Poi l’anno dopo ha preso parte a ‘Italia’s Got Talent’ come ginnasta e poi ha partecipato a ‘Veline’. Lei è stata appunto a ‘Striscia la Notizia’ nel 2012-2013 e nel 2017 è stata concorrente de ‘L’Isola dei Famosi’. Ha anche creato un canale Youtube e qui fa dei tutorial di allenamenti per avere una forma fisica smagliante.

